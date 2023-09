Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje devět základních škol, ve kterých se podle údajů z letošního března vzdělávalo 3993 dětí. Podle zápisu mělo do prvních tříd nastoupit 472 prvňáčků.

Do školní lavice zasedl i primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele. | Foto: MsM Jablonec n. N.

„Ovšem během letních prázdnin přicházeli další rodiče, aby přihlásili děti k povinné školní docházce, protože se třeba během léta přestěhovali. Proto přesný počet dětí v prvních třídách bude známý na počátku října,“ popsala Lenka Lipšová z oddělení školství jabloneckého magistrátu.

V atriu budovy ZŠ v Liberecké ulici vítal nové žáky primátor Miloš Vele. „Sám jsem do téhle školy chodil, do první třídy jsem nastupoval v roce 1968. A chodili sem i oba moji synové,“ zavzpomínal primátor. Jeho statutární náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík navštívil dvojici prvních tříd v ZŠ 5. května, kde se dětí nejprve zeptal, zda se do školy těšily. Další otázka směřovala k tomu, zda se více těší na počítání či čtení. V ZŠ Mozartova byl náměstek pro správu majetku města Petr Roubíček. Ten dětem slíbil rekonstrukci pavilonu školní družiny a tělocvičny.

Náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová pozdravila prvňáčky v Arbesovce, tam se mohou už letos těšit z nového sportovního areálu. Náměstkyně jim školní docházku popsala jako velké dobrodružství na nové cestě do dospěláckého života s tím, že najdou nová přátelství, která často trvají celý život. „Já jsem chodila do Zelené školy, kterou nám v polovině docházky zbourali a pak jsme se dělili, někteří šli do tehdy nové školy v Liberecké ulici, jiní do dnes už také neexistující Floriánky. Ale přáteli jsme stále,“ připomněla si školní léta Hamplová.

Velké modernizace některých tříd i kabinetů za přispění evropských a státních dotací se v posledních letech dočkala také ZŠ Na Šumavě. Tam budou moci noví žáci, kterým úspěšný start ve škole popřála náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská, navštěvovat kupříkladu zcela novou venkovní přírodovědnou učebnu.