Prvních 1500 modřínů je zasazeno. Harrachovská desítka je stovkou

Harrachov – Sto let od založení Československa si v Harrachově připomínají prací, která bude pořádně vidět až za několik desetiletí. Modříny vysázené v roce 1928 do tvaru obřího čísla 10 v těchto dnech vítají tisíce nových sazenic, které budou tvořit další nulu. Legendární harrachovská desítka se tak stává stovkou.

Dobrovolnické brigády na sázení modřínů se zúčastnili i žáci a učitelé harrachovské základní školy.Foto: Harrachov

Na Bílém kopci nad Harrachovem bylo v úterý pěkně živo. Desítky dětí se místo sezení ve školních lavicích rýpaly v hlíně a pomáhaly sázet sazeničky modřínu. Potkat tu bylo možné jak starostku Harrachova Evu Zbrojovou, tak hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu. Byť to bylo jen těžko poznat, malinké stromky sázeli do tvaru obří nuly. „Dnes se sázely stromky do nuly, která desítku doplní na stovku u příležitosti letošního výročí založení Československa,“ připomněl hejtman Martin Půta.

Stovka ale nebude hned tak patrná jako původní desítka. „Na to, aby nová nula zářila jako ta současná, si budeme muset počkat pár desítek let,“ připomněl mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný. Jasno o výsadbě další harrachovské nuly bylo už v březnu letošního roku a lesníci začali konat. Na Bílý kopec pak zamířili i místní dobrovolníci.

K vytvoření číslice 100 bylo na jaře zapotřebí provést těžební zásah v hranicích budoucí číslice nula a poté vytvořit podsadbu modřínem opadavým v počtu 3000 kusů na hektar. „Tato výsadba probíhá právě nyní. Přiřazená číslice nula bude mít stejné rozměry jako současná desítka. V příštím roce pak lesníci provedou i další výchovné zásahy v hranicích stávající číslice,“ poznamenal Radek Drahný.

Číslice jsou vysoké 100 metrů a vynikají zvláště na podzim, kdy se žluté modříny vyjímají v zeleni okolních smrků. Nejlépe jsou vidět z protějšího Sachrova kopce.

Není zcela známo, kdo o výsadbě v roce 1928 rozhodl. Přednostou lesní správy byl v té době lesmistr Otto Šmíd a lesním na polesí Nový Svět Josef Civín. V pamětníku lesní správy byla pouze strohá poznámka: V polesí Nový Svět byl založen na oslavu desetiletí trvání republiky jubilejní modřínový háj na úpatí Bílého vrchu v podobě 100 metrů vysoké číslice 10, jehož plocha v rozích byla zajištěna kamennými hranoly.“

Harrachovská desítka by v roce 1928 asi nevznikla nebýt katastrofálního vichru, který se po hřebenech Krkonoš prohnal 12. listopadu 1925. Do harrachovských lesů bylo pozváno až 500 lesních dělníků z celého Československa. Většina polomů zmizela do roku 1926. Po uklizení bylo potřeba holiny zalesnit. Při sázení stromků pomáhala i armáda. „Zalesňování skončilo v roce 1928. A protože to bylo v roce 10. výročí vyhlášení republiky, byla na Bílém kopci vysázena veliká desítka z modřínů,“ zmínil bývalý lesník Petr Kadleček.

S nápadem na rozšíření čísla o další nulu přišla právě starostka Harrachova. Na desítku totiž vidí z okna svého bydliště. „Všude budou klást věnce a podobně, na to by se v Harrachově přišel podívat málokdo. Zato stovku uvidí skoro každý,“ myslí si Zbrojová.