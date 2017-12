Psaní k životu potřebuji, říká Petr Nový, kurátor Muzea skla a bižuterie

Liberecký kraj – Nedávno se na pultech knihkupectví objevila kniha Ve službách módy a stylu: Česká bižuterie v období první republiky (1918–1938). Jejím autorem je hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Petr Nový, který odpovídal na pár otázek týkajících se nejenom knihy.

Petr Nový.Foto: Archiv Petra Nového

Jak dlouho jste na knize pracoval?

Tak s trochou nadsázky vznikala skoro 20 let, protože tam je řada věcí, na kterých jsem pracoval již dříve a tématem se zabýval dlouhodobě. Samozřejmě nějakou dobu trvá, než se vám v hlavě složí ideální podoba a struktura.

Kolik času vám dalo vydavatelství?

Nabídka od něj přišla v dobrou chvíli. Věděl jsem, že za ten rok jsem schopný knihu dodat v takové kvalitě, jakou chci.

Téma tedy bylo od začátku jasné?

Já časově ani tematicky materiály nečlením, shromažduji informace, jak se k nim dostanu při zpracovávání různých témat k výstavám v muzeu. Rozhodující je nabídka. A jelikož Academia chtěla rozšířit edici První republiky, tak období bylo jasně vymezené.

V čem máte jako autor volnou ruku?

Zcela na vás je struktura knihy. Není to tak, že bych snil o tom, že si napíšu o bižuterii, ale máte prostor, kde se můžete detailně tématu věnovat a zasazovat ho do obecného kontextu.

Kniha se opírá o poměrně bohatý výzkum a obsahuje značné množství obrazového materiálu.

Kdybych měl opravdu jen rok, kniha by vypadala úplně jinak. Tím, že se tématem zabývám a průběžně publikuji, tak si připravuji půdu. Nejdříve máte studie a poté dojdete k monografii. Taková metodická cesta postaru.

Kdo přišel s názvem knihy?

Je to autorský název, vymyslel jsem ho včetně podtitulu. Aby se kniha jmenovala jen Česká bižuterie, to mi přišlo smutné. Bižuterie je služebná záležitost, k něčemu slouží. Je to tom, že celá ta branže a všichni lidi, co v ní pracují, tak jejich životy slouží módě a stylu, který ale neurčují. Ona není jedna móda, jeden styl. Těch mód a stylů je hodně, co trh, to jiný styl a jiný trend.

A obrázek jste též vybíral vy?

Původně tam měl být jiný obrázek, ten se nakonec nachází na frontispisu. Ale jsem rád, že jsme vybrali brož.

Jednalo se o první spolupráci s Academií?

Ano, a byl jsem naprosto spokojený. Kniha má tři lektory, což je poměrně neobvyklé. Jsou to profesor Ivan Jakubec působící na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Karlově univerzitě, pan inženýr Koucký, jeden z předních bižuterních technologů a kolega Zbyněk Černý, ředitel muzea v Chebu.

S jakými vydavatelstvími jste již spolupracoval?

Z těch velkých např. s již zmíněnou Academií a Gradou, regionálně spolupracuji dlouhodobě s Romanem Karpašem. A pak samozřejmě píšu i pro Muzeum skla a bižuterie.

Zaregistroval jste recenze či nějaké ohlasy?

Recenze psané jsem zatím nezaregistroval a asi jich ani moc nebude. Nikdo mi zatím ale neublížil, nepřišel mi žádný výhružný email (smích) a zatím se setkávám s pozitivními ohlasy. Ve chvíli, kdyby ta kniha byla špatná, vydavatelství ji prostě nevydá.

V Liberci proběhla přednáška a seznámení s knihou v Knihkupectví Fryč. Proč zrovna tam?

My jsme to řešili s Academií, standardně využívají svoji kavárnu v Praze. Já jim navrhl, že bych byl radši, kdyby to bylo v Liberci. I když tvrdím, že bižuterie není regionální téma, tak při převisu akcí v Praze by to zapadlo. A po dobrých zkušenostech z knihkupectví jsem se rozhodl to uskutečnit zde.

V muzeu žádná akce neproběhla?

Příští rok je výročí republiky, bude zde přednáška na toto téma. Křest jako takový jsme nedělali.

Kniha je napsána čtivě, kapitoly jsou seřazeny chronologicky. Máte oblíbená téma?

Mě vzrušuje každé téma. Ohledně této knihy mě nejvíce bavilo to téma bižuterie vůbec zpracovat, vymyslet ten systém. Napsat to čtivě, přehledně a neohýbat informace a nepřeskakovat od jednoho ke druhému.

Liberecko je spjato s textilnictvím, Jablonecko se sklářstvím, poměrně silná témata…

Ano, to je právě ono. Pevně svázány s regionem, ale jejich charakter je nadregionální.

Dostavila se během přípravy autorská krize?

Na to nemám čas. Během tohoto roku jsem měl tolik práce, že na nějaký zásek nedošlo. Mě psaní prostě baví, můj vztah ke psaní je specifický, píšu už od třinácti. Já psaní potřebuji, když nepíšu týden, jsem z toho nervózní.

Plánujete už další knihu?

Já už ji aktuálně píšu. Počítal jsem to, a průměrně to vychází co rok, to kniha. A nezahrnuji do toho drobné katalogy, s kterými ale bývá někdy také hodně práce. V nejbližší době vyjde kniha Sklo z Desné 1847–2017.