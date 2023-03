Když chcete potkat v Jablonci pejskaře, není lepší místo než u přehrady, ještě lépe na přilehlém sídlišti Mšeno. Tady má svého chlupatého miláčka snad každý. Stačí se tu projít a během chvíle potkáte hned několik obyvatel venčící své psy. Patnáctiletý Andy je labužník. Psí dědeček je stále vitální, jak potvrdila jeho majitelka Drahuše Dolečková. „Venčí spíš on mě. Je to osobnost, jdeme tam, kam chce on. Jak cítí fenu, viděl byste, jak je živý,“ směje se. Kvůli zdražování nechce Andyho odbývat. „To se spíš trošku uskromním já. Zdá se mi, že psí žrádlo zdražilo alespoň o polovinu. Na chalupě máme dvě kočky a krmení tří miláčků stojí docela dost. A to k nám chodí spousty koček z okolí,“ přiblížila.

Hodně si hlídá akce na krmiva. „Normálně stojí pytlík granulí pět set. Když je sleva, jde to i na tři sta, to vždy nakoupím,“ sdělila. Akce po internetu nevyhledává, i když zná lidi, kteří to dělají. „Mám krámek s krmivy kousek od domu, nakupuji v podstatě jen tam,“ doplnila.

Jedenáctiletý Filip má rád své granule, přes to vlak nejede. Když mu panička zkusila podat granule levnější, protestoval a nežral. Milena Holcová se musela pokorně vrátit k jeho značce. „Museli jsme zůstat u toho svého. Jeho značka zdražila asi o deset procent, což není tak hrozné. Více zdražilo jídlo pro lidi,“ pousmála se.

Jen za roh vyrazil se štěnětem na vycházku senior Petr. Ani zdaleka to není jeho první pes. „Co koupí zvířatům ke žrádlu, je na majitelích. Zdražilo vše, logicky i krmiva pro psy. Patříme mezi ty šťastnější, kteří vystačí s tím, co mají, takže psi se u nás mají dobře,“ poznamenal. Josef Novák chodí s šestiletou fenkou Ajšou na procházky, krmení nakupuje jeho žena. „Kupujeme jí švédskou výživu, můžu říct, že tenhle pes na ničem ošizený není.“

V další ulici se potkávají dva pejskaři v seniorském věku. Jedním z nich je i známý jablonecký sochař Oldřich Plíva se svou Dorotkou, což je fenka malého plemene kernteriér. „Takhle malý pes rodinný rozpočet moc nezatěžuje. Ale samozřejmě, že když vidím její žrádlo v akci, tak ho koupím více, než obvykle,“ dodal Plíva.

Cedrik se na ostatní v debatním kroužku dívá trochu ostražitě, pohladit se ale nechá. „Za měsíc sežere pytlík granulí, což dělá tak tisíc korun, to není nijak likvidační. Jeho značka podražila tak o třetinu. Náš prodejce má navíc akce, třeba každý pátý pytel zdarma,“ popsal Cedrikův páníček Rudolf Říha.

Majitel obchodu s potřebami pro domácí zvířata v Rýnovické ulici Vladimír Novák žádné velké šetření na domácích mazlíčcích nevidí. „Je pravda, že prodáváme spíše luxusnější, kvalitní krmení. Lidé, kteří šetřili před krizí, k nám nechodili a nechodí nadále, levnější krmivo najdou v supermarketech. Ale část lidí si stále kvalitu koupí.“ Jisté zdražení vnímá. „Ale u krmiva pro psy a kočky to šlo nahoru tak o pět šest procent, jak granule, tak konzervy. Nejvíce nahoru šla cena zrní, především pšenice,“ doplnil Novák.

V centru města je tři roky otevřená prodejna krmiv značky Husse. Provozovatel franšízy Miroslav Jarý si na nezájem nakupujících nestěžuje. „Asi tomu pomáhá i fakt, že snad jako jediní nabízíme i rozvoz krmiv přímo k lidem. Stačí zavolat a večer dovezeme,“ vysvětlil. Značka nijak drasticky nezdražovala, v průměru cirka o deset procent. „A tak mi dokonce zákazníci přibyli, a to přesto, že nedaleko od našeho krámku otevřel obchod s podobným sortimentem,“ doplnil Jarý.