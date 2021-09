"Kvůli přerušení průběhu závodu bylo nutné provést v mistrovství organizační změny. Denní etapa se do hodnocení nepromítla a pořadatelé tak určili pořadí na základě výsledků z noční práce. Díky patří všem kynologům, jejich psům za nasazení bez odpočinku," uzavřel Sucharda.

V sobotu ráno plynule navázala náročná noční etapa vyhledávání na etapu denní. Náhle byla ovšem ukončena. "Před osmou hodinou ranní žádala pomoc police při pátrání po pohřešované osobě v Jilemnici," uvedl Sucharda. Po domluvě složek IZS vyjelo na pomoc celkem 16 kynologů a společně s hasiči a policií se zapojili do hledání. Do pátrání byl nasazen i dron Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pátrání skončilo úspěšně a po několikahodinové akci se odpoledne povedlo pohřešovanou studentku najít.

Mistrovství mělo několik disciplín. "Soutěžními disciplínami byla tradičně soutěž jednotlivců v sutinovém a plošném vyhledávání, a to jak v noci, tak ve dne. Dále pak soutěž družstev v terénu, který může být specifický jak pro vyhledávání sutinové, tak plošné, nebo kombinace obojího," řekl tiskový mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

O uplynulém víkendu se v okolí Starých Splavů, Mimoně a Ralska konalo šestnácté Mistrovství České republiky záchranných psů, psovodů složek IZS. To bylo zároveň také taktickým cvičením pro dobrovolné hasiče. Soutěž přerušilo pátrání po studentce z Jilemnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.