Pstruzi se budou už příští rok líhnout v přístroji na dně

Jizerské hory – V příštím roce se v Jizerských horách vyzkouší líhnutí jiker pstruha v přírodě pomocí Firzlaffova inkubačního přístroje. Jde o polopřirozený odchov ryb především na menších odchovných kapilárách se stabilním dnem a průtokem.

Pstruhová sezona začala - ilustrační fotoFoto: Deník/Radek Štěpánek

„Uměle vytřené a oplodněné jikry se vloží do boxu a celý přístroj umístíme na dno toku. Na jaře vykulený plůdek vypustíme do potoků. Takto odchované ryby se lépe přizpůsobí životním podmínkám a častěji se vrací zpátky do své původní lokality,“ popsal Petr Dvořák z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.