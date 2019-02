Liberecký kraj - Dominantní alergeny: ambrózie, pelyněk, plísně, merlíkovité, kopřiva

Pylová alergie. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

Pylová předpověď na další období:

Pylová sezóna pozvolna doznívá. Stále ještě pokračuje pylová sezóna ambrózie, ale je již za svým hlavním vrcholem, takže výraznější maxima neočekáváme. V nejbližším období předpokládáme nižší až středně vysokou koncentraci pylu ambrózie v ovzduší. Ostatní aeroalergeny již nebudou hrát pro alergiky významnější roli. Ambrózie se bude na jihovýchodě našeho území a v Polabí objevovat v ovzduší až do října, a to zvláště při jihovýchodním větru. Spóry plísní se v alergologicky významné koncentraci udrží v ovzduší rovněž až do října.