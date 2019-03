Co se stane, když do království s pyšnou princeznou nastoupí nový zahradník, který vlastně ani není zahradníkem? A co zlomí princezninu pýchu? Přijeďte se podívat na Sychrov první pohádkový víkend, který připadá na 6. a 7. dubna. Jestli opravdu zvítězí dobro nad zlem, jak to má ve správné pohádce být, se můžete dozvědět vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.