Jablonec n. N. – Od areálu školky v Nové Pasířské nedaleko sídliště to pěkně duní a hučí. A bude tomu tak i o víkendech. Alespoň do té doby, než se stavbařům podaří prorazit dostatečně široký a hluboký výkop do skály.

Ilustrační foto - Stavba kanalizace | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Rekonstrukcí tu prochází dům někdejšího správce areálu. Jakmile dělníci prohloubili výkop pro kanalizační stoku do tří metrů, zjistili, že jsou v trase výkopu značně tvrdé skalní bloky, které je nutné odstranit. Stavebně nejrychlejší by byl odstřel skály, ten ale podléhá dlouhému schvalovacímu řízení. „Vzhledem k tomu, že odstřel skály by musel povolit Báňský úřad a bylo by to časově náročné, zhotovitel skálu narušuje pomocí výkonné frézy,“ popsala Radka Poprová z oddělení investiční výstavby magistrátu.