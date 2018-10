Radčice volí své nové zastupitele pouze z jediné kandidátky

Radčice – V minulých volbách přišlo v Radčicích k urnám více než osmdesát procent voličů.

Radčice.Foto: Obec Radčice

Radčice je krásná obec, z některých míst je odsud vidět Krásnou, Alšovice či Zásadu. „A tamhle je Kopanina,“ ukazuje Květoslav Havel. Před lety dělal v zapadlé vesničce starostu, dnes tento úřad zastává jeho dcera.

Přes zahradu na nás zamává soused a ať prý pozdravíme starostku, když už za ní jdeme. „Mladá, šikovná, jen ať tam vydrží,“ dodává. U pěkného domku na kraji Radčic si hraje malý, možná dvouletý kluk. Právě zkoumá funkci zahradní hadice a v mžiku je mokrý. Maminka mu musí převléct mikinu. Jeho maminka je zároveň místní starostka Dagmar Havlová. „Starší syn je ve školce,“ doplní. Současná starostka Radčic bdí nad obcí teprve od června roku 2015. Zajímavé datum, vždyť dosud poslední volby do místních zastupitelstev proběhly v říjnu roku 2014.

Tehdy tady přišlo k volebním urnám přes osmdesát procent oprávněných voličů, což byl a stále je volební rekord na Jablonecku. „Bylo to dáno zřejmě tím, že po hodně dlouhé době se v obci objevily dvě kandidátky. Proběhlo takové to zdravé předvolební soupeření,“ usmívá se mladá žena. A díky volbám se zastupitelstvo obce zásadně omladilo. Jak vzpomíná, byla tehdy těhotná. „Byla jsem na kandidátce vlastně jen do počtu, úplně na chvostu. Když mi končilo šestinedělí, už jsem vyjednávala o možnosti převzít starostenskou funkci,“ vzpomíná. Stalo se to tak, že dva zvolení zastupitelé se ze soukromých důvodů z obce odstěhovali.

Z LONDÝNA DO PRAHY A PAK DO RADČIC

Dagmar Havlová strávila patnáct předchozích let „ve světě“. Pracovala v Londýně a poté pro globálně americkou společnost v Praze. Ostatně tam stále dojíždí. Pracovní smlouvu má do konce roku a silně přemýšlí o tom, zda se vyplatí vyměnit uvolněný post za neuvolněný. „Člověk hodně přemýšlí, co je lepší pro děti, navíc cestování stojí spousty sil i prostředků.“

V začátcích úřadování si zažila své. „Tehdy se právě řešilo nájemní bydlení v obci a já jsem se stala doslova terčem osobních útoků. Tehdy jsem zvažovala, že z úřadu zase odejdu,“ říká. V nadcházejících volbách do toho ale jde znovu. Bude to mít jednodušší, v obci vznikla jediná kandidátka. „Sice šly takové šeptandy, že se objeví ještě jedna kandidátka, nakonec se tak ale nestalo.“

Dokázala toho dost a chce pokračovat. „Máme připravenu rekonstrukci veřejného osvětlení, chceme dotlačit kraj k opravě silnice přes obec, to je také snad na dobré cestě.“