Jablonec n. N. - Ředitelství silnic a dálnic má stavební povolení k rekonstrukci nebezpečné křižovatky.

Vizualizace přestavěné křižovatky Rádelský mlýn. Přestavbou zmizí hned několik potencionálně nebezpečných míst. | Foto: vizualizace fy Valbek

Asi každý zná křižovatku čtyřproudé silnice na Liberec a Prahu a spojnice do Jablonce. Dlouhá léta je jasné, že v sobě skrývá hned několik nebezpečných míst. To by se mělo začít příští rok konečně řešit. Ze stávající dvouúrovňové křižovatky Rádelský mlýn se stane třípatrová. Má se tak zamezit střetům.



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo od Libereckého kraje stavební povolení. Podle podniku se má se stavbou začít už letos na podzim. „Odhad nákladů se pohybuje okolo 408 milionů korun,“ upřesnila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Prvotní výpočty přitom počítaly se zhruba čtvrt miliardou korun, za několik málo let ale citelně podražila jak lidská práce, tak stavební materiály.



Nynější řešení křižovatky je nešťastné. Pokud chce řidič ženoucí se od Liberce po silnici I/35 odbočit na Jablonec, musí tvrdě přibrzdit. Řada řidičů prudkou zatáčku nezvládne. „Kdo to místo nezná, netuší, že ho bude čekat takový oblouk,“ poznamenal komunikační inženýr libereckého dopravního inspektorátu Vlastimil Malý. Hned o kus dál navíc čeká řidiče odbočení na silnici I/16.