„Jednosměrka na Milířích zatím nebude. Vyhláška byla pro nesouhlasné stanovisko obce ze strany jabloneckého magistrátu zrušena a bylo zahájeno správní řízení. Obec bude opět navrhovat variantu, která byla v zimě. Pro tu se vyslovila většina občanů Rádla v anketě,“ sdělil starosta obce Miroslav Šikola.

Zimní varianta provozu spočívala v úplné neprůjezdnosti silnice Rádlo – Jeřmanice. Úsek Jeřmanice – Milíře byl jednosměrný, auta projela pouze ve směru z Milířů.

Teď jezdí auta přes Milíře v obou směrech. Úzká silnice se rozšiřuje do stran, jak se přes krajnici vyhýbají automobily. Poslední dny je sucho, okolí silnice je tak neustále pod prachem. „Nedá se pořádně větrat, o sušení prádla venku si můžeme nechat jen zdát,“ přiblížila jedna z obyvatelek Milířů.

Jenže velká část obyvatel domů na Milířích zjednosměrnění silnice nechce. Znamenalo by to pro ně dlouhé objížďky například ze zaměstnání.

Objížďky se tak staly třecí plochou nejen mezi obyvateli Milířů a Rádla, ale i mezi jednotlivými sousedy na Milířích. Proto někteří obyvatelé postižené části obce volají po tom, aby byl zákaz průjezdu stanoven na obě silnice, tedy přes Rádlo i přes Milíře.

Šílený hluk

Když se rodina Urbančíkova nastěhovala do staršího domku na pomezí Rádla a jeho části Milíře, panoval tu klid. Malé děti se na silničce před okny domu proháněly pod dohledem na odrážedlech, aut tu za celý den projelo jen pár. Dnes se tu mnohdy tvoří kolony, navíc tu projíždí spousta dodávek, které by tudy podle dopravního značení jezdit neměly. „Když jede plně naložená dodávka a další auta v obou směrech, nejenže všude létá prach, ale na zahradě se ani neslyšíme, je to strašný hukot,“ přiblížil Pavel Urbančík.

Sám si nechal od Krajské hygienické stanice změřit hlučnost v místě. Měření dokázalo, že denní limity hluku jsou těsně pod hranicí, která dle zákona představuje zdraví ohrožující zátěž. Noční zátěž zůstala nad hygienickým limitem. I další sousedé jsou ze situace, která by měla trvat do konce listopadu letošního roku, zoufalí.

„Za celý život jsem nezažil horší dopravní situaci než tu, která je tady. A to jsem bydlel i v centru Prahy,“ popsal například obyvatel Milířů Petr.

Obec nechce průjezd po silnici přes Rádlo proto, že u ní stojí třeba základní škola. „Navrhovanou variantu akceptuje nejvyšší počet obyvatel, což jsme se dozvěděli z ankety,“ popsal starosta.

Anketa ale byla podle některých obyvatel zmanipulována, když v posledních dnech její působnosti raketově narostl počet hlasů pro možnost žádného dopravního omezení. „Všimli jsme si toho a vycházíme z počtů hlasů, které došly před oním nárůstem,“ doplnil Miroslav Šikola.

Obyvatelé Milířů si tak oddechnou až na začátku prosince letošního roku, kdy by měla skončit kompletní rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn v režii podniku Ředitelství silnic a dálnic. Jde o křížení rychlostní silnice mezi Turnovem a Libercem a odbočkou na Jablonec. Stavební práce na přestavbě Rádelského mlýna pokračují podle harmonogramu.