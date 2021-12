Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) řeší, jak ještě lépe informovat řidiče na silnici I/65 z Jablonce ke křižovatce Rádelský Mlýn. Ta prošla proměnou za více než 400 milionů korun právě kvůli zvýšení bezpečnosti. Jen den po otevření ale vjelo první auto do protisměru.

Slavnostní otevření křižovatky Rádelský mlýn. | Foto: Deník/Jakub Volný

Řidič jedoucí ve směru od Jablonce ignoroval všechny značky a najel do protisměru do příjezdové rampy od Liberce. ŘSD dodá do křižovatky ještě plastové zelené sloupky, takzvané balisety. Za problémy může nejen nepozornost řidičů, ale i navigace. Zatímco například Mapy.cz mají aktualizovanou podobu křižovatky, Google používá stále staré uspořádání. To může řidiče, kteří až příliš spoléhají na navigaci, zmást.