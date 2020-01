Na okraji obce Rádlo roste montovaná budova z dřevotřískových desek a zateplení. Má se sem vejít až padesát dětí, které se tu budou učit. Svobodně, bez známek, bez úkolů, bez stresu z písemek. A nebudou mít ani učitele. Lidem, kteří je tu povedou, říkají průvodci.

V Rádle si nové zázemí buduje Liberecká Sudbury škola, která se musela odstěhovat z pronájmu v Chrastavě. Stavba nového objektu má vyjít na šest milionů korun, škola získává peníze od svých zakladatelů, od sponzorů i z úvěru.

Část peněz, přesněji 403 tisíc korun, získala z crowdfundingové kampaně na webu Hithit. „V neděli ráno naše kampaň úspěšně skončila. Začátek byl pomalý a už jsme přestávali věřit, že cílovou částku vybereme, ale nakonec se to podařilo,“ řekl ředitel školy Radek Pokorný.

Škola dokázala snížit díky sponzorujícím podnikatelům ve stavebnictví i náklady na práci. Hrubá stavba už stojí, peníze z Hithitu půjdou na dostavbu a vybavení „Příspěvek nad rámec cíle pomůže zřídit výtvarnou místnost,“ doplnil ředitel.

Škola hledá peníze na stavbu a provoz i proto, že tento typ vyučování není státem podporovaný. „Stát tento svobodný a demokratický způsob vzdělávání zatím neuznává, a tak od něj nemáme ani korunu a vše je hrazeno z příspěvků rodičů,“ vysvětlil Pokorný.

Liberecká Sudbury škola se chce do Rádla přesunout i kvůli větší dostupnosti pro širší veřejnost. Lokalita v Rádle mezi oběma největšími městy regionu je ale přínosná i jinak. „Potřebujete mít kolem přírodu, podnětné prostředí, spoustu menších místností,“ uvedl zakladatel školy Pavel Branda. Ostatně Sudbury školu navštěvují i všechny jeho tři děti. Do klasické školy by je ani nedal. „Nikdo je do učení nenutí. Nestresují se, na školu se vyloženě těší a když není, jsou smutné. Děti se učí převzít za své vzdělávání zodpovědnost,“ zmínil Branda.

Výuku by tady rádi zahájili co nejdříve, nejlépe na jaře. Z původních tří dnů v týdnu by se měla protáhnout na celý pracovní týden. Na škole Sudbury mají žáci plnou zodpovědnost za své vlastní vzdělání a na škole funguje přímá demokracie, přičemž studenti a zaměstnanci školy jsou si rovni. Studenti se mohou individuálně rozhodnout, co dělat se svým časem, a přiklánějí se k tomu, aby jejich učení probíhalo jako nepřímý výsledek běžných zážitků.

V praxi to vypadá tak, že se na škole neučí podle osnov. Děti se mohou samy vzdělávat hrou, četbou, prací na počítači nebo sportem, záleží na nich. Protože ale není Sudbury školy zapsána v rejstříku škol, musí být všichni její žáci oficiálně na domácím vzdělávání. Mají svou kmenovou standardní školu, ve které musí absolvovat dvakrát ročně přezkoušení.

Jméno Sudbury odkazuje na Sudbury Valley School, která byla založena v roce 1968 v americkém Framinghamu jako první škola tohoto typu. V současné době existuje více než 30 škol typu Sudbury po celém světě. Tyto školy nejsou v žádném případě formálně propojeny, ale tvoří volně provázanou síť. Vzájemně se podporují, přestože působí jako nezávislé entity.

Současné platby za dítě:

1 den v týdnu……..8100 Kč/pololetí nebo 5x1800 Kč

2 dny v týdnu……..12150 Kč/pololetí nebo 5x2700 Kč

3 dny v týdnu……..15750 Kč/pololetí nebo 5x3500 Kč