Radnice koupí od církve lesy za 4,5 milionu korun

Semily – Lesy, kterými prochází část Riegrovy a Kamenického stezky, se stanou majetkem města po odkupu od církve. Radnice oznámila, že jde o výjimečnou možnost scelit významné území jak z pohledu ochrany přírody a krajiny, tak i z pohledu turistických dopadů na město.

Riegrova stezkaFoto: Profimedia.cz

Semilská starostka Lena Mlejnková uvedla, že pozemky pod Riegrovou stezkou o rozloze téměř 39 hektarů mohou městu patřit díky přednostní nabídce za 4,5 milionu korun. Riegrova i Kamenického stezka jsou součástí historicky významné a turisticky atraktivní lokality. Pokud by je město nekoupilo, Římskokatolická církev, která pozemky získala v restituci, by je nabídla do volného prodeje.