Radnice v Jablonci polyká miliony, mění se celá do původní podoby

Jablonec n. Nisou – Jablonecká radnice prochází postupnou rekonstrukcí. Příští rok to bude stát další miliony korun.

Jablonecká radnice. Ilustrační snímekFoto: Deník

Jak Jablonecký deník již informoval, chce vedení města příští rok obnovit největší zasedací sál v budově radnice, sál č. 202, kde k pravidelným jednáním usedají zastupitelé, ale probíhají tu i školení či konference. „Zasedací sál je v současné době téměř na hranici důstojné provozuschopnosti, má narušené omítky a malbu dožilé instalace, poškozené podlahy, dožilý a nedůstojný nábytek i projekční a reprodukční techniku,“ popsal tajemník magistrátu Marek Řeháček.

Radnice chce k rekonstrukci přistoupit dle plánů a fotografií architekta původní podoby radnice Karla Wintera. „Počítáme s obnovou takříkajíc od podlahy přes veškeré elektroinstalace, dřevěné ostění, svítidla i nábytek, výmalba v originálním odstínu je samozřejmostí,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Kapacita sálu se obnovou sníží z dnešních 120 na 75 míst. Balkon pro veřejnost, na nějž se vstupuje ze 3. patra, zůstane v současné podobě se sedadly pro 30 přihlížejících. Celková rekonstrukce do původní podoby navržené architektem Winterem je odhadována na 8 až 9 milionů korun.

Velký zasedací sál je stále ještě sevřený umakartovým obložením ze 70. let minulého století, čímž letos na Den památek ostře kontrastoval se sousedními dvěma zasedacími místnostmi, které už jsou pro rekonstrukci a dýchá z nich duch 30. let. Sál bude moci i nadále kromě jednání zastupitelstva sloužit pro veřejnost a k reprezentačním účelům města. „Mohly by tam také probíhat i větší svatby,“ doplnil tajemník Řeháček.

Funkcionalistickou obdélníkovou pětipatrovou radnici postavili podle návrhu profesora, architekta Karla Wintra v letech 1931–1933.