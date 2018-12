Radost u dětí stupňují tvořivé hry, živé hračky naopak mohou potrápit

Liberecký kraj – Už jen tři dny zbývají do štědrovečerní večeře a nadělování dárků pod stromečkem. Štědrého dne se nemohou dočkat především děti, pro rodiče však mohou začít tři dny plné stresu. Důvod je zřejmý. Shánění dárků na poslední chvíli. Co dnes frčí a co naopak pod stromeček nepatří?

Lidé mají prakticky tři možnosti, jak sehnat dárky pro svoje blízké. Tou první je zajít do obchodního domu, který disponuje rozmanitou nabídkou. V tomto případě se však lidé musejí obrnit trpělivostí. „Teď před Vánoci máme o desítky procent větší návštěvnost než v ostatních měsících. Návštěvnost v Centralu se zvedla také oproti loňským Vánocům,“ upozornil manager Obchodního domu Central Jablonec Aleš Stupka s tím, že za to vděčí rozrůstající se nabídce obchodů. FOTO: Ledová masa poničila v centru Jablonce hned tři auta najednou Přečíst článek › Další možností, čím potěšit blízké, jsou dárky z vánočních trhů. Ty se konají snad v každém malém městě i obci. V těch větších trvají i několik dní. Poměrně velkými trhy disponuje Jablonec nad Nisou. Před radnicí a přilehlých ulicích se schází více než sto prodejců. Nabízejí koření, sirupy, alkohol, uzeniny, oblečení, pamlsky, oříšky, kávu, keramiku, svíčky a další věci, které byste v běžných nákupních centrech jen těžko hledali. „Jablonecké trhy patří mezi mé oblíbené. Vždy tu najdu něco, co mě bouchne do očí, letos krásně zdobené hrnečky, které jsem nakoupila pro svoji rodinu,“ uvedla Dagmar Nová z Liberce. Pokud nakupujete už jen pro své děti či vnoučata, nemusíte ani opouštět pohodlí domova. Stačí zapnout počítač a spustit internet. Hitem letošních her je Ravnspurger GraviTrax, což je unikátní, perfektně propracovaná kuličková dráha, která prověří fyzikální zákony. Zabaví na dlouhé hodiny nejen děti, ale i dospělé. „Hru jsme koupili synovi, ale už teď se na ni těším i já,“ řekl otec desetiletého Honzíka. Tato hra je také na špici v oblíbenosti na internetovém serveru Heureka.cz. O osudu domu v jablonecké Podhorské ulici se rozhodne v lednu Přečíst článek › Mezi další oblíbené dárky patří tvořivé hračky, stolní hry, lego a další. Mezi dospělými se drží na pomyslném žebříčku oblíbenosti hry, jako jsou Krycí jména a Activity či Alias. V elektronice také bodují chytré hodinky nebo herní konzole. Co pod stromeček rozhodně nepatří? Jednoznačně to jsou živé dárky. Psi a kočky coby překvapení pod stromečkem už vůbec ne. „Každý rok se to opakuje. Někdo dá jako dárek pejska člověku, který to vůbec nečeká a pak je lidé odkládají do útulku, a to v lepším případě,“ poznamenala Dagmar Kubištová z lučanského útulku Dášenka. Proto nejen lučanský útulek přistoupil k preventivnímu opatření. Od 20. prosince zvířata nevydává. „Někdo i přijde a upřímně řekne, že chce pejska jako vánoční dárek. To si ale naběhne. Pokud mají opravdu zájem, tak si přijdou po Vánocích,“ doplnila Kubištová. V létě otevřou obnovený Burk v Pěnčíně. Oprava stála kolem 65 milionů korun Přečíst článek › Pro opravdové zájemce však existují varianty, jak si zvíře pořídit a vyhnout se tak překvapení s odmítnutím živého dárku. Můžete darovat poukaz s tím, že pejska či kočičku v útulku rezervujete, anebo si je obdarovaný sám vybere den či dva po Štědrém dni. „Existuje také virtuální adopce. V minulosti se nám už stalo i to, že manželé, kteří slavili stříbrnou svatbu, si nepřáli nic jiného než peníze, které budou moci věnovat útulku,“ navrhla varianty Kubištová.

