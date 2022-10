V roce 2018 se u ní objevila rakovina prsu. „Vše se zdálo být v pořádku, ale zanedlouho se znovu objevila bulka a opět jsem musela podstoupit další operaci a chemoterapii. Bohužel i po několika sériích chemoterapií byl výsledek špatný,“ popsala Jana. Nádor metastázoval a nedaří se ho likvidovat. Od loňského roku je Jana na paliativní léčbě. Další chemoterapie by už její unavené tělo nemuselo ustát.

Mamince z Jablonce můžete pomoci ZDE.

Její zřejmě poslední nadějí je léčba léky Tukysa s účinnou látkou tucatinib. „Tuto léčbu už pojišťovna odmítla hradit, přitom se k ní strašně upínám,“ sdělila Jana.

Protože léčba tucatinibem je finančně náročná, obrátila se na přátele a společně se jim podařilo založit sbírku na platformě donio.cz. Jana potřebuje šestiměsíční kúru zmíněným lékem. Každý měsíc stojí dávkování 200 tisíc korun, kúra může zabrat za tři měsíce, ale také tři roky. Jana hledá peníze na nejméně 6 měsíců. Nemocná žena tedy hledá 1,2 milionu korun.

Finance budou využity v plné výši na léčbu. „Pokud by se vybralo více, než by bylo třeba, podstoupíme komplet nevyužitou částku dalším potřebným lidem,“ doplnil zakladatel donio.cz David Procházka. Sbírka se utěšeně plní, v 26. září ukazovala skoro milion korun. „Nečekala jsem, že by někoho můj příběh chytl za srdce, ale jak je vidět, tak ano. Moc si toho vážím,“ vzkázala Jana příznivcům.

Janin příběh upoutal sociální sítě a její okolí. „Jana je má sousedka a neumím si představit, že ji nebudu potkávat, smát se s ní a povídat si s ní. Bolí mě představa, že budu potkávat její dva rošťáky a manžela úplně zkroušené,“ řekla Milada Cimbálová.

Jana je matkou dvou zdravých chlapců, kterým je 11 a 9 let. „Vše bylo krásné, byli jsme šťastní. I teď se snažím klukům zajistit šťastný domov,“ přiznala Jana. Je stále plná elánu a chutí do života, chce tady být pro svou rodinu a přátele. „Všem, kteří mé dceři pomáháte, neskutečně děkuji. Jste úžasní, věřím, že léčba zabere a Janina tady se svými dětmi, manželem a s námi všemi bude ještě dlouho,“ poděkovala dárcům i Janina matka Blažena.

Víte, že…?

říjen je vyhlášen měsícem pozornosti ke karcinomu prsu a zaměřuje se na zvyšování povědomí o významu včasné diagnózy a léčby?

O léku Tukysa

Léčivá látka tucatinib je typ protinádorového léčiva zvaného inhibitor tyrosinkinázy. Tato látka se váže na bílkovinu HER2 na nádorových buňkách, čímž blokuje její účinky. Vzhledem k tomu, že bílkovina HER2 pomáhá nádorovým buňkám v růstu a dělení, její zablokování napomáhá zastavit růst nádorových buněk a způsobuje jejich odumírání, čímž se kontroluje růst nádoru.

Lék byl v Evropské unii registrován v únoru 2021, české zdravotní pojišťovny ale jeho aplikaci nehradí.

Tento léčivý přípravek je pod dalším sledováním, což znamená, že je sledován ještě intenzivněji než jiné léky.