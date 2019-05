Liberecký kraj – Cigarety se začaly ve velkém vyrábět v roce 1880. Od té doby zahubily víc lidí než obě světové války. Uvádí to Liga proti rakovině, která se letos zaměřila na prevenci tohoto onemocnění. Vzpomeňte si na to zítra, až potkáte v ulicích Liberce, Jablonce, Českého Dubu či dalších měst dobrovolníky se žlutými kvítky měsíčku lékařského a žlutým tričkem s nápisem: Normální je nekouřit!

Květinový den. | Foto: Deník/Vít Černý

Přestali jste s kouřením? Pokud jste byli silnými kuřáky, bude trvat nejméně sedm až deset let, než se vaše plíce dostanou do stavu, v jakém byly, než jste si poprvé připálili. Na základě letité zkušenosti to tvrdí emeritní primář plicního oddělení Krajské nemocnice v Liberci, Jiří Vytiska. Na otázku prevence proti nádoru plic odpovídá jednoznačně: „Nekouřit! Pravděpodobnost onemocnění u kuřáků je desetkrát vyšší než u nekuřáků,“ konstatuje, ačkoli dodává, že onemocnění se samozřejmě nevyhne ani lidem, kteří nikdy nekouřili. Přímá souvislost mezi kouřením a nádorem je však podle něj naprosto jednoznačná.