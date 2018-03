Ralsko, silnice i skokanské můstky. Do Libereckého kraje přijíždí Babišova vláda

Liberecký kraj – Babišova vláda v demisi dnes dorazí do Libereckého kraje. Ministři se setkají s radními, s občany, ale i se svými odpůrci.

Andrej Babiš.Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Jedenáct členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše v úterý brzy ráno dorazí do Libereckého kraje. Jejich celodenní výjezd je součástí cest po České republice, které Babišova vláda v demisi zahájila minulé pondělí na Zlínsku.

Ministři mají v plánu navštívit místa po celém kraji. „Návštěvu kraje začne premiér Andrej Babiš spolu s dalšími členy vlády prohlídkou bývalého vojenského prostoru Ralsko, kde se bude mluvit o revitalizaci areálu,“ informovala mluvčí vlády Barbora Peterová. Členové vlády pak budou pokračovat na Liberecko i Jablonecko.

PĚT HLAVNÍCH BODŮ

„Náklady na zajištění návštěvy jsme předběžně vyčíslili na padesát tisíc korun, některé záležitosti platí sám Úřad vlády,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Vynaložené peníze se podle něj kraji rozhodně vyplatí. Krajští radní se totiž budou snažit přesvědčit ministry „svých“ rezortů o nutnosti řešit nejpalčivější problémy v regionu.

Vytyčili si dokonce pět hlavních bodů. „Je to železniční spojení Liberce s Prahou, problematika polské elektrárny Turów, silniční infrastruktura, financování zdravotnictví a podpora inovací,“ vyjmenoval Půta. Ministři mají naplánovány separátní programy, společně se pak potkají třeba na společném setkání se starosty obcí.

Řešit se mají ale i další témata, například aktuální vládní záměr přidružit část Turnovska pod liberecký okres, rekonstrukce Ještědu nebo obnova skokanského areálu v Harrachově. V šest hodin večer se pak ministři sejdou v jabloneckém hotelu Praha na besedě s veřejností. „To už není součástí oficiálního programu, setkání si organizuje hnutí ANO,“ upozornil Půta.

CHTĚJÍ CHRÁNIT DEMOKRACII

„Přivítat“ premiéra Babiše se chystají i lidé z iniciativy Společně to dáme! „Nepřijde nám v pořádku, co se děje. Nelíbí se nám kroky, které vláda dělá, aniž by k tomu měla kompetenci, nelíbí se nám její spolupráce s KSČM a SPD,“ vysvětlila zástupkyně iniciativy Anna Staníková. Aktivisté se během dne chystají zahltit Liberec speciálním logem srdce s nápisem Zachraňme demokracii pro naše děti. To se již v pondělí objevilo na obřím billboardu v Sokolské ulici. „Nechceme protestovat, ale vyjádřit svůj názor a diskutovat o něm,“ dodala.

PŘÍMO NA MÍSTĚ

Současná situace není ideální ani podle hejtmana Půty, ten ale vládní návštěvu vítá. „Rozhodl jsem se věnovat regionální politice, otázka důvěry vlády je věcí jednání v parlamentu,“ uvedl hejtman Půta. „Neumím si představit lepší možnost řešení některých problémů, než je představit vládě přímo na místě,“ dodal. Jednobarevná vláda Andreje Babiše vládne od 13. prosince loňského roku. Od ledna, kdy nezískala důvěru Poslanecké sněmovny, vládne v demisi.

KAM SE MINISTŘI MIMO JINÉ PODÍVAJÍ

ČESKOLIPSKO

bývalý vojenský prostor Ralsko

obchvat Nový Bor – Česká Lípa

sklářská škola v Kamenickém Šenově

nemocnice v České Lípě



LIBERECKO

Krajská nemocnice v Liberci

stavba silnice Liberec – Jablonec

Severočeské muzeum v Liberci

Ještěd



JABLONECKO

skokanský areál v Harrachově

Ústav chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou

Centrum sociálních služeb v Jablonci nad Nisou