Zdroj: HZS Libereckého kraje

O oba řidiče se postarala posádka záchranné služby, která na místo dopravní nehody dorazila bezprostředně po jejím nahlášení. „Hasiči zajistili místo nehody a u havarovaných vozidel provedli protipožární opatření,” uvedla mluvčí hasičů Lucie Hložková.

„Řidič, který nehodu způsobil, policistům sdělil, že do vedlejšího pruhu vyjel potom, co mu údajně něco spadlo do oka a on se nemohl plně nevěnovat řízení. Když ho podrobili orientačnímu testu na drogy, vyšel pozitivně na amfetamin. Lékařské vyšetření, které by upřesnilo, kolik drogy v sobě měl, odmítl bez udání důvodu. Pokud se řidička druhého vozu rychle uzdraví nebude se muž zodpovídat z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. I tak ho ale nemine správní řízení, ve kterém mu kromě dvouletého zákazu řízení motorových vozidel hrozí pokuta v rozmezí od 25 000 do 50 000 Kč, “ dodala k případu tisková mluvčí policie Ivana Baláková.