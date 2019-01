Jablonec n. N. – Jako atrakci vnímají některé děti páter–noster na jablonecké radnici. Teď výtah nepojede, opravují jej.

ATRAKCE PRO DĚTI. Zatímco v jablonecké radnici je páternoster volně přístupný, v budově krajského úřadu v Liberci se do něj děti jen tak nedostanou. Je přístupný až po průchodu recepcí. Nápor zažil například při Dni otevřených dveří. To jej děti obléhaly. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Co by asi tak mohli mít za lubem dva kluci potichoučku stoupající po schodech radnice v úřední den. Vyřídit nějakou záležitost? Těžko. Že by návštěvu svém maminky úřednice? Možná. Důvodem ale může být jízda v nevšedním výtahu.

„Nevystupuj. Teď projedeme ještě nahoru. A tam se otočíme hlavou dolů i s kabinkou,“ dychtivě vysvětluje školou povinný kluk kamarádovi. Ten pevně svírá madlo ve výtahové kabince. Oba mizí ve tmě a za slabého osvětlení mohou spatřit obrovské ozubené kolo. Překlopení se ale nekoná a celá kabina se s nimi přesune vpravo a začne klesat.

To je páternoster na jablonecké radnici. Nyní se na několik dní zastaví. „Projde generální opravou, jeho stav je havarijní,“ potvrdila mluvčí radnice Jana Fričová. Znovu v provozu by měl být do konce srpna.

„Nejde už o původní stroj, ten se nezachoval, současný páternoster vyrobila firma Transporta Praha, která již neexistuje. Podle revizních knihy byl namontován v roce 1987,“ uvedl tajemník Městského úřadu Marek Řeháček.

Co však původní je, to je motor, rozvodové a hnací převodovky. „A ty opravou od svého vzniku nikdy neprošly, až nyní. Většinou se jednalo o opravy akciálních ložisek, které drží vodorovný tlak, protože při stavbě byl páternoster špatně uložen, není přesně v osách,“ vysvětlil Řeháček

Dodal, že pokud se na výtahu něco opravovalo, pak tím důvodem byla spíše nešikovnost cestujících. To znamená, že se v něm někdo zasekl se štaflemi, se skříňkou při stěhování a podobně.

Oprava radničního páternosteru bude stát 146 400 korun a chopila se jí firma Karel Sedlák Liftservis, která se specializuje na páternostery po celé republice a dosud v Jablonci prováděla servis a revize radničního výtahu.

V době odstávky páternosteru je možné používat v budově výtah, který je přístupný z venku budovy radnice vedle vchodu do kina.

Páternoster – oběžný výtah



Páternoster neboli oběžný výtah, respektive zdvihací zařízení. Název pochází z modlitby Pater noster (česky Otčenáš), která se vkládá do modlitby růžence, jehož korálky vzdáleně mechanismus páternosteru připomínají.



Vynalezen byl v 19. století ve Velké Británii a jeho první exemplář se rozjel v Londýně v roce 1880. Do prvorepublikového Československa přišel oběžný výtah ve dvacátých letech minulého století. V době kolem vstupu Česka do EU se v médiích objevily informace, podle kterých páternostery nevyhovují evropským normám a nebudou moci být provozovány, tato informace však byla nepřesná, existující výtahy mohou být provozovány i nadále. Páternostery se totiž neřadí mezi „výtahy“, ale mezi „strojní zařízení“, čili se na ně nevztahují normy na výtahy. V České republice je nyní 43 funkčních páternosterů, z toho 23 jich je v Praze a dva jsou v Libereckém kraji – jeden je v jablonecké radnici, druhy v budově krajského úřadu.