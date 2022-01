„Měnili jsme zařízení kuchyně a nakoupili jsme nové sady nádobí. Ty staré jsme odnesli sem, určitě se budou někomu hodit,“ vylíčil Petr Kopřiva, který do re-use centra donesl kromě nádobí i několik knížek.

V hale sběrného dvora stojí několik regálů. Jeden hrníček za 10 korun, sada za dvacku. Skleničky, obrazy, knihy, ale i zajímavý máselník z porcelánu nebo starší silniční kolo. Na své si tady přišel i ředitel společnosti Severočeské komunální služby (SKS) Zdeněk Faistaver. „Holkám deset knížek po deseti korunách, no neberte to,“ pousmál se.

SKS novou službu zavedly dle požadavku města a je prvním takovým centrem, které spravují. „Museli jsme do re-use centra vyčlenit jednoho člověka, třídit a cenit věci sem chodí brigádnice,“ přiblížil provozní náměstek SKS Richard Tkačík.

Vysloveně zajímavost, nad kterou by se zasmáli, tu zatím neměli, ale už se na ni těší. „Ale třeba ten máselník je zajímavý. A měli jsme tady pěkný obraz, originální. Ten zmizel během chvíle,“ poznamenal pracovník re-use centra.

Za čtrnáct dní provozu tu lidé nakoupili věci za cirka patnáct set korun. „A to o tom lidé moc nevědí, provoz centra vlastně stále začíná. Takže ano, jsem optimista, takové třídění má smysl,“ přiblížil Faistaver.

Berou obrazy, hračky i časopisy

Hlavní myšlenkou provozu centra je opětovné využití starých, ale stále funkčních předmětů. Lidé v něm budou moci bezúplatně odevzdávat drobný nábytek, zařízení a vybavení domácností, obrazy, rámy, vázy, CD, DVD, knihy, časopisy, hračky, sportovní vybavení a podobně. Centrum není určené pro ukládání drobné domácí elektroniky, pracovních elektrických nástrojů a jiných elektrozařízení ani pro čalouněný nábytek. „Tímto způsobem se prodlouží životní cyklus věcí, které by jinak skončily jako odpad v popelnici, ve sběrném dvoře či na skládce,“ zmínil ekonomický náměstek jabloneckého primátora Milan Kouřil.

Vyřazené věci mohou lidé odkoupit za symbolické ceny a výtěžek z prodeje půjde na zkrášlení veřejného prostoru. „Výtěžek ze sbírky použijeme na úhradu výsadby zeleně a její ošetření, obnovu parků, pořízení a údržbu herních prvků na dětských hřištích,“ vysvětlil Kouřil.

Minimální výše příspěvku je 10 korun. „Nacenění jednotlivých předmětů se provádí dle produktových skupin s tím, že u drobných předmětů jako například hrnky, knihy, příbory, drobné hračky je částka stanovená na 10 korun. U kvalitních a zachovalých předmětů, například kol, kočárků a podobně, bude cena 200 korun,“ popsala Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu.

Provozní doba re-use centra ve Smetanově ulici je od pondělí do pátku v čase 8-17 hodin, v sobotu bude otevřeno od 8 do 14 hodin. „Předměty je možné předat také obsluze na překladišti v Proseči, odkud se převáží do Smetanovy ulice,“ doplnila Šnytrová. Všechny předměty se přijímají pouze čisté a funkční, vybírají se pouze předměty využitelné.

Re-Use centrum slouží v Libereckém kraji třeba v Chrastavě. Jedná se v podstatě o bazar. „Díky bazaru dostávají již nepotřebné věci možnost na nové využití a nestane se z nich odpad,“ sdělil za město Chrastava Jakub Dvořák.