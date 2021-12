Drobný nečalouněný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti. Ale i obrazy, mediální nosiče nebo hračky a sportovní vybavení. Co se jednomu nehodí, druhý za pár korun upotřebí. Ve sběrném dvoře v jablonecké Smetanově ulici otevřou v pondělí 3. ledna nové Centrum pro předcházení vzniku odpadů, takzvané re-use centrum. Hlavní myšlenkou je opětovné využití starých, ale stále funkčních předmětů.

Lidé budou moci v re-use centru bezúplatně odevzdat drobný nábytek, zařízení a vybavení domácností, obrazy, rámy, vázy, CD, DVD, knihy, časopisy, hračky, sportovní vybavení a podobně. Centrum není určené pro ukládání drobné domácí elektroniky, pracovních elektrických nástrojů a jiných elektrozařízení ani pro čalouněný nábytek. „Tímto způsobem se prodlouží životní cyklus věcí, které by jinak skončily jako odpad v popelnici, ve sběrném dvoře či na skládce,“ vypíchl ekonomický náměstek jabloneckého primátora Milan Kouřil.

V prvních týdnech bude centrum věci jen odebírat tak, aby se nejprve naplnily sklady. Věci se budou třídit a naceňovat, vznikat bude také webová stránka s nabídkou. „Jakmile bude tato část hotová, budeme okamžitě veřejnost informovat, že už je možné si vybírat a nakupovat,“ sdělila Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu.

Vyřazené věci poté mohou lidé odkoupit za symbolické ceny a výtěžek z prodeje bude použitý na veřejnou sbírku. „Výtěžek ze sbírky použijeme na úhradu výsadby zeleně a její ošetření, obnovu parků, pořízení a údržbu herních prvků na dětských hřištích,“ vysvětlil Kouřil.

Minimální výše příspěvku do veřejné sbírky bude 10 korun, maximální výše nebude omezena. „Nacenění jednotlivých předmětů se bude provádět dle produktových skupin, a to 10, 20, 50, 100, 200 korun za kus s tím, že u drobných předmětů, jako jsou například hrnky, knihy, příbory a drobné hračky, bude částka stanovená na 10 korun. U kvalitních a zachovalých předmětů, například kola, kočárky a podobně, bude cena 200 korun,“ popsala Šnytrová.

Provozní doba re-use centra ve Smetanově ulici bude od pondělí do pátku v čase 8-17 hodin, v sobotu bude otevřeno od 8 do 14 hodin. „Předměty bude možné předat také obsluze na překladišti v Proseči, odkud se převezou do Smetanovy ulice,“ doplnila Šnytrová. Všechny předměty se budou přijímat pouze čisté a funkční, vybírat se budou pouze předměty využitelné.

Re-use centrum slouží v Libereckém kraji třeba v Chrastavě, a to od prosince loňského roku. Jedná se v podstatě o bazar. „Díky bazaru dostávají již nepotřebné věci možnost na nové využití a nestane se z nich odpad,“ sdělil za město Chrastava Jakub Dvořák.

Letos v červnu otevřeli re-use centrum i v Teplicích. Už o prázdninách tu věděli, že se uchytilo. Během prvních šesti týdnů provozu tu odevzdalo 58 Tepličanů jednu nebo více věcí. 62 lidí si pak z nabízeného sortimentu v kontejnerové bazarové místnosti jednu nebo víc věcí odneslo. „Každá věc, která znovu najde uplatnění a nebude se povalovat někde po městě nebo neskončí na skládce, je přínos. Je vidět, že Re-use centrum v tomto směru funguje dobře, a jsem rád, že jsme s touto službou, která je pro občany města bezplatná, přišli,“ poznamenal primátor Teplic Hynek Hanza.