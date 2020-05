„Ve větší míře využíváme i on-line nástroje, dokážeme nemovitost představit zájemcům třeba přes FaceTime, využíváme 3D prohlídek. Speciální zařízení nasnímá všechny místnosti v nemovitosti a klient v ní může na počítači 'chodit' a rozhlížet se zcela všemi směry,“ popsal změny Honzík. Ve svém volném čase rozvážel nákupy seniorům a rozdával roušky.

Je už v oblasti financí a realit patrný vliv omezení spojených s koronavirem?

Určitě ano. Klienti řeší situace, na které před pár měsíci ani nepomysleli. Ze dne na den se ocitli v karanténě, pracovní neschopnosti zapříčiněné nařízením vlády, nebo doma na „ošetřovačce“ s nezletilými dětmi, které mají uzavřené školy. Všechny tyto situace mají jedno společné: nejistou budoucnost způsobenou snížením či výpadkem příjmů. Právě tyto změny se odrážejí i na dotazech, s nimiž se na nás lidé obracejí.

Na co se vás ptají?

Například potřebují rychle získat hotové peníze pro zajištění fungování jejich podnikání, nastavit zabezpečení a pojištění, nastavit a vysvětlit aktuální situaci ohledně investic. Zajímají se také o možnosti splátek úvěrů a jejich případného odkladu. I v dnešní době lidé řeší komplexní finanční plánování, transakce s nemovitostmi a další. Lidé tady dál řeší své finance i reality, dokonce bych řekl, že intenzivněji.

A co realitní trh, jaká je nyní situace? Budou ceny nemovitostí klesat, nebo spíše stagnovat?

Vyplatí se za současné situace prodávat nemovitost? A jak na to, aby to dopadlo dobře? Dojde ke stagnaci, nebo spíše k poklesu cen? Tyto a podobné otázky jsou na denním pořádku. Faktem je, že žádný zodpovědný realitní zprostředkovatel, analytik nebo makroekonom není v tuto chvíli schopen zcela přesně určit, jak se budou ceny vyvíjet, ačkoliv se určitě v médiích dočteme o celé řadě názorů a prognóz. Vývoj cen nemovitostí v roce 2020 bude záviset na mnoha faktorech, u kterých nevíme, jak silně, nebo slabě se promítnou do cenotvorby.

Jak karanténa a nouzový stav ovlivnily možnost vykonávat vaši práci? Musel jste udělat nějaké změny?

Lidé dál chtějí nemovitosti prodávat, nakupovat, pronajímat, realitní obchody se nezastavily, jen probíhají jinak. Řešíme maximum požadavků distančně. Ve větší míře využíváme ale i on-line nástroje, dokážeme nemovitost představit zájemcům třeba přes FaceTime, využíváme 3D prohlídek. Speciální zařízení nasnímá všechny místnosti v nemovitosti a klient v ní může na počítači 'chodit' a rozhlížet se zcela všemi směry. Přináší to jiné emoce než osobní prohlídky.

O co mají lidé aktuálně největší zájem?

Změny trvají z hlediska realitních obchodů poměrně krátkou dobu, realizace jednoho realitního obchodu není v řádech dnů, ale týdnů. To je třeba si uvědomit. Velké změny ve spotřebitelském chování tedy ještě patrné nejsou, momentálně dochází spíše k uzavírání už rozjednaných obchodů. Jediná větší změna, která přímo souvisí s vládními opatřeními a omezením volného pohybu, je uvolnění nemovitostí, které sloužily pro krátkodobý pronájem. Jejich majitelé je nyní nabídli na trh k dlouhodobému pronájmu.

Řada lidí se pravděpodobně dostane do finanční tísně. Myslíte, že přibude těch, co nedosáhnou na hypoteční úvěry?

Česká národní banka podnikla řadu kroků, aby se nesnížila dostupnost úvěrů na bydlení. Dvakrát snížila úrokovou sazbu a zmírnila i svá doporučení na posuzování rizika žadatele. Jenže reakce na změny ze strany bank je téměř nulová a průměrných úrokových sazeb se nedotkla. Naopak některé banky v obavách z budoucího ekonomického vývoje a případné zvyšující se nezaměstnanosti přistoupily ke zpřísnění podmínek v hodnocení bonity žadatelů o úvěr.

Čechům se říká národ chalupářů. Bude tento trend pokračovat, nebo se naopak budou majitelé těchto nemovitostí zbavovat?

Na tak výraznou změnu trendu jsou opatření ještě velmi krátká. V tomto případě záleží na individuální situaci majitele rekreační nemovitosti.

Vy jste se hodně zapojil do pomoci potřebným. Co všechno jste zajišťoval?

V rámci mých dobrovolnických aktivit jsem se spojil s Komunitním střediskem Kontakt v Liberci. Věnoval jsem se především nákupu a rozvážce nákupu pro seniory a dále jsem rozdával ochranné roušky před nákupními centry v čase, který byl vyhrazen právě pro starší lidi.

Čekal jste, že se zvedne taková vlna solidarity?

To, že se český národ dokáže semknout, jsem tušil. V historii naší země pro to najdeme mnoho příkladů, kdy se ve většině národa probudí smysl pro solidaritu a sounáležitost. Jen si vždy říkám, čím to je, že se v nás tyto vlastnosti probouzejí většinou jen, když se stane něco hodně vážného a zásadního, co má celospolečenský dopad. Mnoho z nás zkrátka začne něco konat, až když v televizi zjistíme, že něco konat je vlastně správné a že je to cool.

Jan Honzík se od roku 2016 věnuje práci realitního konzultanta ve společnosti Broker Consulting, která se zaměřuje na oblast finančního plánování a realitních obchodů."Společnost Broker Consulting působí na trhu již od roku 1998 a za tu dobu obsloužila více než 600 tisíc klientů. Od roku 2014 rozšířila finanční služby o realitní segment, od roku 2015 přišla na trh s unikátními pobočkami OK POINT, které propojují finanční, bankovní a realitní služby pod jednou střechou," popsal Honzík.