Tříčlenný tým usedl do sedel svých elektrokol na začátku tohoto týdne v Českém Těšíně, cílem je západočeský Ostrov nad Ohří. „Na kolech přijedeme do vybraných měst, lidem rozdáme krabičky na domácí třídění baterií a hlavně si s nimi budeme povídat. Zda třídí, proč ano, proč ne. Věříme, že tahle osobní setkání řadu lidí osloví a snad i motivují k důslednějšímu sběru baterií,“ zmínila členka Recyklojízdy Eva Gallatová z neziskové společnosti Ecobat.

V neděli 16. června od 15 do 17 hodin má Recyklojízda zastávku v Jablonci nad Nisou u přehrady. S členy týmu se můžete potkat na akci Den otců. Pak pokračuje do Liberce, kde bude k vidění v pondělí 17. června od 10.30 do 11 hodin před OC Plaza. Poslední zastávkou v Libereckém kraji je Česká Lípa, kde má setkání s obyvateli v úterý 18. června od 8.30 do 9 na náměstí TGM.

Použité baterie mohou lidé nosit přímo na setkání. Na kolech je sice tým neodveze, ale rádi se pro ně vrátí. „Kdo nebude moci přijít přímo na setkání, může baterie odevzdat v Regionálním turistickém informačním centru na náměstí T. G. M. My poté baterie týmu Recyklojízdy odevzdáme,“ uvedl českolipský místostarosta Jaroslav Turnhöfer.

ZATĚŽUJÍ PŘÍRODU

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, míří k recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. Ve spalovně či na skládce se z ní totiž uvolňují škodlivé látky včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

Sběrných míst je přitom v ČR už přes 22 tisíc. Vedle červených kontejnerů na třídění drobných elektrospotřebičů jsou to sběrná místa v obchodech či sběrných dvorech. Stále více měst a obcí zřizuje sběrná místa na baterie přímo na úřadech. Seznam všech míst najdou lidé na webu mapa.ecobat.cz. Letošní Recyklojízda je už třetím ročníkem. „Častými a vítanými účastníky setkání s Recyklojízdou byli v minulých letech žáci a studenti. K základnímu týmu cyklistů se na trase připojovali další nadšenci včetně handicapovaných sportovců z projektů Cesta za snem a Sport4Help,“ dodala Gallatová.

Kdy přijedou?

16. června – Jablonec n. N., přehrada, 15.00–17.00

17. června – Liberec, OC Plaza, 10.30–11.00

18. června – Česká Lípa, náměstí TGM., 8.30–9.00