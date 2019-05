Liberecký kraj /ROZHOVOR/ - Když dnes před fanoušky populární hudby napříč celou republikou vyslovíte Benátská, nikdo nezůstane na pochybách, že jde o jeden z nejznámějších festivalů populární hudby v zemi. Vidět a hlavně slyšet tam můžete všechny tuzemské stálice i zahraniční hvězdy. Začínal ale skromně. Jak na začátky před téměř třemi desítkami let vzpomíná jeho zakladatel a ředitel Pavel Mikez a jak ho vnímá dnes? „Tradice vznikla a drží se stále,“ říká skromně.

Ve sportovním areálu Vesec v Liberci proběhl 28. července závěrečný den 26. ročníku hudebního festivalu Benátská! | Foto: Deník / Petr Zbranek

Letos se festival Benátská! koná v Liberci – Vesci od 25. do 28. července. Hvězdami jsou například Karel Gott, Richard Müller nebo kapela No Name. Vzpomenete si ještě na začátky Benátské?

Je to už opravdu hodně dávno, 27 let. Ale nějaké vzpomínky zůstaly. Hlavně na první pódium z lešenářských trubek, staré hliníkové sudy z vratislavického pivovaru a vůbec trochu partyzánské začátky. Ale tradice vznikla a drží se stále.