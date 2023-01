„Plukovník Špráchal má veškeré předpoklady a dostatek zkušeností k tomu, aby byl úspěšným krajským ředitelem. Územní odbor, který dosud řídil, dosahoval pod jeho vedením výborných výsledků, jsem proto přesvědčen, že své zkušenosti dokáže bohatě uplatnit i v pozici krajského ředitele a já mu přeji mnoho úspěchů,“ uvedl policejní prezident Vondrášek, který Špráchala dnes, v pondělí 2. ledna, v Liberci uvedl do funkce.

K definitivnímu ustanovení do funkce krajského policejního ředitele nyní chybí pouze získání příslušného osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci na stupeň utajení „Tajné“. Lhůta pro bezpečnostní řízení je v tomto případě zákonem stanovena na šest měsíců.

Končící krajský policejní ředitel Ondřej Musil dostal za svou práci medaili

Pozice ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje byla uvolněna ke konci roku poté, co v průběhu roku dosáhl věku 65 let dosavadní ředitel, plukovník Ondřej Musil. Ten také získal záslužnou medaili integrovaného záchranného systému Libereckého kraje I. stupně za mnoho let práce u policejního sboru.

„Pan ředitel Musil spojil s Libereckou policií celý svůj služební život, jeho osobní nasazení a věrnost, kterou liberecké policii každodenně prokazoval, jsou obdivuhodným příkladem pro řadu kolegů. Za veškerou odvedenou práci si zaslouží to nejupřímnější poděkování a uznání,“ doplnil policejní prezident.