Odvolaný ředitel waldorfské školy v Semilech Ivan Semecký slaví první dílčí úspěch. Pracovníci Krajské hygienické stanice Libereckého kraje po kontrole uznali, že ředitel nemůže nést odpovědnost za to, zda žáci nosí ve škole respirátory. Nemůže tedy ani žákům, kteří respirátory ve škole nosit nechtějí nebo nemohou, nařizovat jejich nasazení, nebo je z tohoto důvodu dokonce vyřadit z prezenční výuky.

To je podle právníků Ivana Semeckého průlomový krok, který může mít mnoho zásadních důsledků. „Jsem rád, že krajská hygienická stanice potvrdila náš dlouhodobý názor. Potvrzuje se, že ministerstvo zdravotnictví ani vláda nemají jasno v tom, jak funguje systém státní moci. Doufejme, že zásady demokratického právního státu podpoří i další orgány,“ uvedl právník Tomáš Nielsen.

Ivan Semecký se mezitím přihlásil do výběrového řízení na stejný post. Ředitelovat totiž v semilské škole hodlá dál. „Dělal jsem maximum pro to, aby se výuky mohli zúčastnit všichni žáci a žákyně. Jsem rád, že mi hygiena dala za pravdu. Teď ještě nějak pořešit to mizerné testování zdravých dětí přímo ve škole a zase bude na světě o trochu veseleji,“ řekl Semecký.

Škole a řediteli vyslovovali mnozí rodiče dětí navštěvujících školu podporu od samého začátku rebelie. „Pan Semecký má stále naši velkou podporu, jsme rádi, že se přihlásil do nově vypsaného konkurzního řízení na pozici ředitele naší školy. Naše snahy o bezpodmínečný návrat všech dětí do škol pokračují. Žaloby, které jsme podali, je možné sledovat na úřední desce Nejvyššího správního soudu,“ informovala zástupkyně rodičovské iniciativy Jiřina Lenová.

Podle krajské hygienické stanice ale není případ černobílý. „Neřekli jsme, že za to nenese odpovědnost škola. Pan ředitel měl spoustu možností, jakým způsobem usměrnit chování žáků,“ vyjádřil se ředitel krajské hygieny Vladimír Valenta. „Právní směřování porušení opatření půjde za jednotlivými učiteli nebo zákonnými zástupci,“ pokračoval Valenta.

Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily Ivan Semecký byl z funkce odvolán 19. dubna letošního roku poté, co škola nepožadovala testování příchozích žáků na přítomnost koronaviru, jak vyžadovalo ministerstvo zdravotnictví. Škola testy sice nabízela, žádné dítě ale nebylo k testování nuceno. Hygienici tu provedli kontrolu, situace se ale opakovala.

Na podporu ředitele vznikly petice iniciované několika rodiči dětí navštěvujících inkriminovanou školu. Tisíce lidí z celé republiky tak vyjádřily řediteli podporu. Mnozí se ale postavili proti. A nejen rodiče. Několik pedagogů sepsalo otevřený dopis, ve kterém s krokem vedení školy nesouhlasí.

Kvůli celé situaci město Semily, coby zřizovatel školy, svolalo mimořádné zasedání školské rady, které postup školy odmítla. „Jako zástupce zřizovatele samozřejmě musím trvat na dodržování vládních nařízení, lidsky ale krok školy chápu. Waldorfská škola má přece jen jiný program než základní školy klasické, jak rozvíjet intelektuální schopnosti žáků,“ sdělila starostka města Lena Mlejnková.

V pondělí 19. dubna se na podporu jednání školy a ředitele dokonce konala pokojná demonstrace na semilském Ostrově. Zúčastnilo se jí zhruba čtyři sta lidí. Po jejím skončení však semilští radní Ivana Semeckého z jeho funkce odvolali.