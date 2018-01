Referendum prošlo. Co se ale děje dál?

Jablonec n. Nisou – Minulý týden se v místním referendu lidé vyjádřili pro zákaz hazardu v Jablonci. Magistrát začal jednat.

Referendum. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Pavel Sonnek

Výsledek místního referenda totiž konec hazardu v Jablonci již zaměstnává úředníky jabloneckého magistrátu. „Teď běží zákonná lhůta k podání námitek, zastupitelé budou proto o věci jednat tedy až na březnovém jednání,“ sdělila mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Zmíněná lhůta končí dnes, tedy deset dní od oznámení výsledků referenda. Pokud kdokoli výsledek napadne u soudu, ten musí rozhodnout do dalších třiceti dnů.

Již nyní magistrát připravuje návrhy dodatků ke smlouvám, které jsou s provozovateli všech deseti kasin na území města podepsány. A na ministerstvo financí odešel informativní dopis s výsledky referenda. S ministerstvem se chystá jednat i sdružení Jablonec proti hazardu, které referendum vyvolalo.

„Chceme projednat pravidla co nejrychlejšího a nejefektivnějšího postupu odstraňování automatů z města. Pokud někdo před referendem strašil, že to bude trvat tři roky, nemusí mít obavy. Postaráme se o to, aby poslední automat z deseti jabloneckých kasin zmizel nejdéle do jednoho roku,“ slíbil za sdružení Jakub Strnad.

Podle vedoucího oddělení právního jabloneckého magistrátu Jiřího Kučery ale ministerstvo do záležitostí a vyhlášek samospráv nemůže výrazněji zasahovat. „Magistrát bude výpovědi řešit nejspíše dohodou s dohledným datem výpovědí nebo dodatkem o provozování jen živé hry,“ doplnil Jiří Kučera.

Referenda se zúčastnilo 39 procent hlasujících a z nich 87 procent automaty ve svém městě nechce. Jablonec je tak doposud největším městem v republice, kde si zákaz výherních automatů prosadili sami občané.

PLATNÉ AŽ TŘETÍ

Místní referendum o výherních hracích přístrojích bylo třetím všelidovým hlasováním v novodobé historii města Jablonec. Poprvé je ale závazné a platné.

V říjnu 2004 se uskutečnilo referendum k otázce výstavby hospice v Bezručově ulici. S ohledem na účast bylo toto referendum neplatné. V únoru 2012 jablonečtí občané v části Kokonín hlasovali v referendu s otázkou: „Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?“ I toto referendum bylo z důvodu nízké účasti neplatné a nezávazné.