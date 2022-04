Co se aktuálního 13. ročníku soutěže Regionální potravina týče, jako první se sešla hodnotitelská porota v Libereckém kraji, kde se o prestižní ocenění ucházelo celkem 82 produktů od 29 místních výrobců. Prim při hodnocení přihlášených výrobků hraje kvalita, místní suroviny, tradiční receptura a chuť. „Čtyři zlaté příčky obsadili výrobci, jejichž produkty získaly ocenění úplně poprvé. Nabídka regionálních potravin je tak zase o něco širší a pestřejší,“ sdělil koordinátor soutěže Regionální potravina Libereckého kraje Václav Chábera. Nejsilnější kategorií byly pro letošek pekařské výrobky, kterých se sešlo nejvíce.

Značku Regionální potravina mohou získat producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Oceněný výrobek obdrží právo zdarma užívat značku po dobu čtyř let. „Označení vnímám jako jednu z našich konkurenčních výhod, rozhodně nám logo na kysaných dobrotách při jejich propagaci pomáhá. Věřím, že i naši zákazníci si uvědomují, k čemu nás právo toto označení nést zavazuje, a to dodržování a zlepšování už tak vysoké kvality produktů,“ řekl Petr Matušík, majitel společnosti SAMIR Kysané zelí, jejíž produkty v minulých letech odbornou porotu opakovaně zaujaly.

S jeho slovy souhlasí i Martina Papežíková, která v soutěži nebodovala poprvé. Vedle zisku certifikátu totiž vítězný produkt dostane i propagaci a výrobcům chodí pozvánky na nejrůznější akce. „Už první výhra před dvěma lety nám přinesla spoustu nových zákazníků a dá se říci, že právě v době epidemie koronaviru naši malou firmičku zachránila,“ zdůraznila.

Kategorii Cukrářské výrobky včetně cukrovinek ovládl Tvarožník společnosti Nordbeans. „Ukazuje se, že se vyplácí sázka na kvalitu a využívání lokálních produktů,“ podotkla manažerka Klára Schläferová.

Úspěch si připsala i Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant se svým Učňovským vepřovým masem. S ním mimo jiné bodovala loni na krajských dožínkách. „Ocenění, která sbíráme, naplňují naše motto, které jsme si dali před pár lety do vínku. A to, že na praxi si nehrajeme, ale skutečně ji děláme,“ zdůraznil ředitel frýdlantské školy Miroslav Kudrna. V pátek 6. května zde proběhne Gastroden, který nabídne přehlídku potravinářských oborů.

Soutěž lokálních produktů probíhá ve všech krajích České republiky s výjimkou Prahy. V Liberci proběhne slavností vyhlášení na podzim při příležitosti Dne regionálních potravin.