Rekonstrukce infrastruktury v památkové rezervaci Trávníky spolkne miliony korun

Jablonecko, Železný Brod – Jen v okrese Jablonec letos Severočeská vodárenská společnost (SVS) proinvestuje skoro 82 milionů korun v 19 stavbách.

Výstavba kanalizace. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK

Největší a zřejmě i nejsložitější operací bude rekonstrukce vodovodu i kanalizace v památkové rezervaci Trávníky v Železném Brodě. O nutnosti rekonstrukce se hovoří již několik let. „Tato rekonstrukce je zřejmě nejvýznamnější stavbou investovanou SVS,“ potvrdil generální ředitel SVS Bronislav Špičák. „Při akci SVS bude město rekonstruovat veřejné osvětlení,“ doplnil starosta Železného Brodu František Lufinka.

SVS loni v Brodě investovala i do rekonstrukce vodovodu ve Smetanově ulici. Za další významnou akci na Jablonecku pro rok 2018 považuje SVS také léta připravovanou rekonstrukci vodovodu v ulici Arbesova v Jablonci. Obří investice pak čeká SVS v letech 2019 – 2021, kdy je plánováno napojení kanalizace z Kokonína do Rychnova.

Odklepnuto, letos se vodohospodáři konečně vrhnou na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v městské památkové rezervaci Trávníky v Železném Brodě. Rekonstrukce zasáhnou i Malé náměstí. Ale to zdaleka není vše, co na obyvatele této malebné části města čeká. Jestliže letos tu budou kopat vodohospodáři, další roky je plánována rekonstrukce rozvodů elektrické energie. A poté přijdou na řadu finální povrchy silnic a cest.

„Předpoklad je, že za tři roky by mělo být v Trávníkách vše hotovo,“ sdělil starosta Železného Brodu František Lufinka. Právě povrchy komunikací se tu před časem staly velkým diskusním tématem, když část obyvatel a památkáři požadovali, aby se mezi převážně dřevěné chalupy vrátila dlažba, která byla za socialismu přeasfaltována. „Myslíme, že Trávníky by měly být výkladní skříní města. Kostky tu historicky byly ve velké míře. Nyní je to jedno z nejhorších historických center, co jsme kde viděly,“ protestovaly tehdy zástupkyně místního zapsaného spolku Trávnice.

Podobně se vyjadřovali i památkáři. „Na jednotlivých místech by z památkového hlediska měla být obnovena kamenná dlažba ve formátech a skladbě dle původního stavu, mnohde je to dodnes patrné pod dožilým asfaltem, bezpečně to pak dokládají dobové fotografie,“ popsal Miroslav Kolka z Národního památkového ústavu.

O problém se v létě loňského roku přímo v místě zajímal i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Železnobrodská radnice argumentuje nejen finanční náročností vydláždění všech cest přes Trávníky, ale i výsledky ankety na dané téma.

Z té vyplynulo, že lidé si ve většině přejí větší ulice vyasfaltovat, menší vydláždit. „Tam, kde se lidé vyjádřili k variantě v drtivé většině, máme jasno. Ty ulice, kde lidé hlasovali zhruba na dvě poloviny, budeme ještě dolaďovat,“ přiblížil František Lufinka. Nové povrchy ale v Trávníkách vzniknou již letos. „Tam, kam nezasáhnou pracemi ani vodohospodáři, ani energetici,“ upřesnil starosta města.