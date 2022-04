Práce jsou rozdělené do dvou let a náklady na městskou část přesáhnou 16 milionů korun včetně DPH. K městskému projektu se opět připojí rekonstrukce dalších správců sítí. První etapa se bude realizovat od dubna do října tohoto roku, druhá od dubna do října roku příštího. Během stavebních prací bude ulice Kamenná neprůjezdná a průchod bude omezený. Dopravní omezení se odrazilo v provozu MHD, změny najdou zájemci na webu města.

Změny MHD v Jablonci nad Nisou

MHD neobslouží zastávku Kamenná pro linky směr Mšeno, Janovská, Janov, Bedřichov a Mírové náměstí (Radnice).

Objízdná trasa pro linky č. 101, 107, 110, 112, 115, 132 směr Mšeno, Janovská, Janov, Bedřichov:

Z autobusového nádraží na ulici 5. května – Mostecká – Podhorská – Smetanova – Hasičská (zastávka Obchodní akademie) a dále po své trase.

Objízdná trasa pro linky č. 103 a 116 směr Mírové náměstí (Radnice):

Z autobusového nádraží na ulici 5. května – Mostecká – Podhorská – Smetanova – Mírové náměstí (zastávka Mírové náměstí, Radnice) a dále po své trase.

Náhradní zastávka za stanici Kamenná pro linky č. 101, 103, 107, 110, 112, 115, 116, a 132 – směr Mšeno, Janovská, Janov, Bedřichov a Mírové náměstí (Radnice) je zastávka Autobusové nádraží s docházkovou vzdáleností 200 metrů.