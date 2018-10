Rekonstrukce mostu v Lidické ulici zdárně pokračuje

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 20 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků obsluha skladu/řidič dodávky. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovník ve skladu / řidič dodávky, Požadujeme:, - fyzickou zdatnost, ŘP sk. B, , - oprávnění k řízení VZV, , - manuální zručnost, , - technické dovednosti (opravy zařízení vinoték, údržbářské práce), , - schopnost efektivního plánování,, - systematické myšlení, , - vysokou míru samostatnosti, , - zodpovědnosti, , - schopnost práce pod tlakem,, - loajalitu, , Účel pracovní pozice:, - kompletace a rozvoz výrobků dodávkou po ČR, - příjem a výdej ze skladu, - údržba skladu, administrativní budovy, vinoték, - provádění inventur, , Nabízíme:, - příspěvek na stravování, - výrobky společnosti za zaměstnanecké ceny, - příspěvek na penzijní spoření, - sick days 3 dny a další, , Nástupní mzda: 20.000,- Kč, Nástup: ihned, Typ pracovního poměru: Pracovní smlouva , Místo pracoviště: Podhorská 74c, Jablonec nad Nisou, Pracovní doba: 40 hodin týdně, v sezóně (červenec až říjen) 2 směnný provoz , Společnost Vinařství Lednice Annovino a.s., provozovna Podhorská 74c, 466 01 Jablonec nad Nisou, Kontaktní osoba: Alena Havlíková, e-mail: havlikova@vinarstvilednice.cz, tel.: +420 725 760 418, Strukturovaný životopis zasílejte do 22.10.2018, vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu jednání.. Pracoviště: Vinařství lednice annovino a.s. - provozovna, Podhorská, č.p. 5198, 466 01 Jablonec nad Nisou 1. Informace: Alena Havlíková, +420 725 760 418.