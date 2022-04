V celé kráse školu představí veřejnosti při dni otevřených dveří. „Obzvláště hrdí jsme na zřejmě nejmodernější učebnu robotiky v Libereckém kraji, jsem zvědav, co na ni lidé řeknou,“ pousmál se starosta města Marek Hotovec.

Krásné velké budovy prošly kompletním zateplením i s výměnou oken, vyměnily se stávající plynové kotle za nové, přibyl výtah, aby se škola stala bezbariérovou. Na druhé z budov školy opravili i střechu poničenou vichřicí.

Rekonstrukce budovy druhého stupně školy vyšla radnici na 33 milionů korun, dvanáct milionů pokryla dotace. Spodní či žlutá škola druhého stupně na tom byla stavebně technicky daleko hůř. „Budovy již byly vytápěny plynem, takže na vytápění jsme dotaci nedostali. Ale technologie byla už přes dvacet let stará, proto jsme ji vyměnili. Stejné to bylo s okny,“ poznamenal Hotovec.

Zcela nový je na budově druhého stupně celý plášť se zateplením, zateplili i podkrovní místnosti, vyměnili okna. V budově je i zbrusu nová vzduchotechnika. „Dvě tři třídy mají svoji jednotku, která se dá regulovat a pomocí ní větrat,“ přiblížil starosta.

Rekonstrukce první budovy probíhala v nouzovém stavu, kdy se děti kvůli opatřením proti šíření koronaviru učily z domova. Rekonstrukce trvala díky tomu bez problémů v podstatě půl roku.

O úklid, ale i stěhování vybavení se postarali sami pedagogové a kmenové uklízečky. „Dělali vše proto, aby mohly děti co nejdříve zasednout do lavic, za což jim patří velký dík. Ještě v jedenáct hodin v noci škola svítila,“ popsal Hotovec.

„Stěhovali jsme několikrát kabinety, ale i sklepy, abnormální výkony předvedly naše uklízečky,“ přiblížila ředitelka ZŠ Smržovka Renata Klimentová.

Rekonstrukci budovy prvního stupně výrazně prodražila oprava střechy, kterou na spodní škole potrhalo v předchozích letech hned několik vichřic. Zároveň v podkroví přibyly další učebny. „Dětí nám v posledních letech neustále přibývá,“ vysvětlila Klimentová.

Zdroj: DeníkSamotná rekonstrukce probíhala na dvě etapy. Nejprve se opravila jedna půlka budovy, pak druhá. Tak, aby děti mohly do školy chodit. „Jen přes prázdniny by se to nestihlo,“ vysvětlil starosta. Stejně jako na prvním stupni i v budově druhého vznikl výtah nebo nová učebna informačních technologií.

Ve Smržovce proběhla před dvěma lety i rekonstrukce mateřské školy za cirka 9 milionů korun, když tady radnice dosáhla na dotace ve výši cirka osmi milionů. Rekonstrukcí prošel bývalý byt správce, vznikla další třída pro 24 dětí, zázemí pro vychovatelky, výtah nebo parkovací místa.

„Už jednou jsme přistavovali, ale nestačí to, proto vznikly před lety dvě předškolní třídy i na prvním stupni základky, děti alespoň jdou do první třídy do známého prostředí,“ přiblížil Marek Hotovec.