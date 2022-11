Předmětem projektu je výměna 883 výbojkových svítidel veřejného osvětlení za úsporná ledková včetně svodového kabelu, a to vše na existující nosné konstrukce. Realizací projektu by město mělo uspořit zhruba 275 MWh ročně.

Akce je financovaná Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Na modernizaci veřejného osvětlení pracuje město už od roku 2019. „Původní projektová dokumentace byla rozpracovaná na deset let, podařilo se ji však přepracovat, rozdělit do pěti etap a zkrátit tak dobu realizace do roku 2025,“ dodal náměstek pro majetek Petr Roubíček.