Josef Halíř, pracovník jedné z jabloneckých stavebních firem, chodil na oběd do restaurace denně. „Když stával řízek stovku, dal jsem si ho. Teď ale stojí daleko víc. Proto jsem přešel na levnější jídla, třeba na karbanátek, rád mám i luštěniny. Na oběd už ale nechodím každý den, vždyť čočka s uzeninou je dnes dražší než řízek s bramborem loni,“ popsal. Své chování začal měnit před několika týdny, kdy začali provozovatelé restaurací ve větší míře promítat alespoň část rostoucích nákladů do koncových cen zákazníkům.

Několik korun na každém jídle přidala snad každá restaurace i na Jablonecku. Například na obědy oblíbený Country Saloon v centru Jablonce zdražil klasický vepřový řízek meziročně o 15 korun na současných 130 korun. Další navštěvovaná restaurace Na nádraží k rovné stokoruně za řízek přidala dvacetikorunu.

V restauraci jabloneckého hotelu Petřín, kam se zákazníci vrátili po několikaletém uzavření, stoupla cena menu o 11 korun, což činí jeden z nejmenších nárůstů cen v jabloneckých restauracích. „Paradoxně nám pomohlo, že náš dodavatel energií nám navýšil ceny už na jaře loňského roku, takže jsme s tím mohli pracovat. Zároveň se snažíme využít maximum z nakoupených surovin,“ popsal provozovatel Ivo Konečný. Menu s polévkou a hlavním jídlem tu vyjde na 139 korun.

Přežijí ti, kteří gastronomii dělají poctivě, říká provozovatel hotelu Petřín

Odliv takzvaných „obědových“ hostů pocítila další jablonecká restaurace Country Saloon. „I když jsme zdražovali nepatrně a postupně, oproti loňsku je znát, že lidí chodí méně. Samozřejmě kvůli inflaci,“ popsal provozovatel Stanislav Klouda. Jídla zdražil oproti loňskému roku v průměru o deset korun i provozovatel Motorestu Formanka ve Splzově u hlavního tahu mezi Prahou a Harrachovem Vladimír Buriánek. Propad tržeb je podle jeho slov neskutečný. „Stane se, že v týdnu uděláme opravdu jen pár jídel. A to jsme první klasická restaurace u hlavního tahu z Prahy na hory,“ popsal.

Provozovatelé se shodují, že přežijí jen ti nejsilnější. „A ti, kteří jsou ve svém. Pokud k restauraci mají ubytování, budou na tom ještě lépe,“ doplnil Klouda.

Právě ubytování zachraňuje i firmu Vladimíra Buriánka. „Kdybych měl jen restauraci, už bych ji zavřel. Přibývá dní, kdy nevydělá na energie a platy personálu,“ doplnil.

Lidé si řízek raději připraví doma

Přitom loni na jaře si provozovatelé stravovacích zařízení oddychli, když přestala platit opatření proti šíření onemocnění covid-19. Restaurace se znovu otevřely a dychtiví lidé zaplnili lokály. „Už to vypadalo dobře. Jenže skoro hned do toho hodily vidle neuvěřitelně stoupající ceny energií a ruku v ruce s ní obrovská inflace. Lidé si prostě rozmyslí, jestli si udělají řízek doma, kde je vyjde na méně než polovinu toho co v restauraci,“ dodal Buriánek.

Hlavní ekonom Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda již loni varoval, že hrozí krach 15 procentům restaurací. Lidé si podle něj letos víc připravují jídlo do práce doma. Během pandemie se naučili obstarávat si řadu věcí svépomocí či v rámci domácnosti, mezitím i přípravu jídla k obědu. „Při ceně menu v průměru kolem 140 korun už restaurace zjišťují, že dále cenu příliš navyšovat nemohou, neboť by jim to vzalo až příliš zákazníků. Letošní rok tak pro řadu z nich bude složitý. Svým způsobem i tento rok budou splácet účty za pandemii,“ upřesnil Kovanda.

S obdobným zjištěním přišla i společnost Sodexo Benefity. Z jejích dat vyplývá, že zdražování v restauracích je přímo úměrné odlivu zákazníků se stravenkami směrem k obchodům s potravinami a posilují také on-line hráči s dovozem jídla nebo potravin.