Retropohlednici zdobí mince. Vznikla další pamětní zlatka ze stejné volné série

Jablonec n. Nisou – Brno. Pražský hrad je beznadějně vyprodán. V přípravě medialéři chystají Karlův most.

Jablonec nad Nisou se může od roku 1993 pyšnit přívlastkem mincovní město. Tradice ražby mincí se k nám přestěhovala po rozpadu federace ze slovenské Kremnice. Od té doby chrlí oběžné lisy České mincovny kovové koruny rychlostí třináct kusů za vteřinu a Jablonečáci čas od času potkávají blikající dodávky bankovní policie, kterak kličkují ulicemi města směrem k přehradě.

PRVNÍ ZLATÁ MINCE JABLONCE JE NA SVĚTĚ

Mincovní tradici reprezentuje ještě jedna významná instituce. Tou je jablonecká SUPŠ a VOŠ, kde se studenti učí navrhovat pamětní medaile a mince.

Jablonec a mince spolu žijí skoro čtvrt století v synergii. Česká mincovna „své“ město několikrát zvěčnila do ryzího kovu. Vždy se však jednalo o pamětní medaile.

Pravda, ta poslední stála za to vážila rovný kilogram ryzího stříbra. Medaile, o které je řeč, vznikla v rámci série Statutární města. Dominuje jí objekt Nové radnice, pětipatrové funkcionalistické budovy postavené mezi lety 1931 a 1933 podle návrhu architekta Karla Wintera. Zanedlouho po emisi ji město přiřadilo ke svým městským insigniím vlajce, znaku a primátorskému řetězu.

AUTORKOU MINCE JE MÍSTNÍ STUDENTKA

Mince s pohlednicí vyšla až v polovině letošního roku. Zobrazuje jablonecký kostel Povýšení svatého Kříže, který je chráněnou kulturní památkou a patří k významným stavbám české secese. Mince v sobě nese regionální stopu i díky osobě autorky. Tou je talentovaná medailérka Petra Brodská, absolventka zmíněné medailérské školy.

Mincovna první jabloneckou minci zařadila do volného cyklu, který má pozoruhodný formát. „Památky vybrané napříč Českem vycházejí na miniaturních zlatých mincích o průměru 11 milimetrů. Díky malému průměru mohou být za velmi dostupnou cenu 1 250 korun,“ řekl mluvčí České mincovny.

Mince je zabalena v bookletu s reprodukcí sběrateli ceněné dobové litografické pohlednice. Najdeme na ní mimo jiné sokolovnu, evangelický kostel, poštu nebo starou radnici.

PRAŽSKÝ HRAD VZALI TURISTÉ ÚTOKEM

„Je to úžasný dárek do zahraničí. Pojištěnou zásilku budu posílat rodákům z Jablonce do Seatle. Určitě je to potěší,“ reagovala v jablonecké prodejně zákaznice. Hodně ji mrzí, že nestihla koupit Hrad. Emisi Karlova mostu si ale ohlídá.

Jabloneckých mincí vznikla rovná tisícovka. Že to není zas tak velký náklad, je jasné. Předchozí emise s Pražským hradem je zcela vyprodána. Aby nepřišli zkrátka ani lidé na Moravě, do Vánoc bude emitováno z této volné série i Brno.