Revoluce v cestovních dokladech. Expresní pas bude opět do 24 hodin

Severní Čechy - Cestování mimo Evropskou unii bude od července opět snadnější díky novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech. Urychlené cesty tak umožní expresní vydání pasu do 24 hodin nebo pěti pracovních dnů, přičemž na výběr bude nově hned z několik časových variant. Dosud byla nejkratší šestidenní lhůta.

O chystané novince informovala Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). Právě podstatné zkrácení lhůty pro vydání cestovního pasu je z pohledu cestovních kanceláří totiž hlavní vítanou novinkou. Dosud nejkratší šestidenní lhůta zcela zaniká a pasy se budou lišit cenou poplatku i příslušným místem vydání dokladu.

„Zejména pro cesty mimo Evropskou unii a do vzdálenější exotiky je možnost získání cestovního pasu v jednodenní lhůtě skutečně revoluční. Ačkoliv je služba vysoce zpoplatněná, v případě nákladnějších zájezdů do vzdálených destinací se investice jistě vyplatí,“ říká Tereza Picková, výkonná ředitelka asociace.

Pro cesty po Evropské unii a schengenském prostoru změna není až tak zásadní, k cestám je totiž možné použít také platný občanský průkaz. Právě v Evropě se přitom uskuteční více než 80 procent všech dovolených občanů EU.

Zapomnětlivci, kteří míří mimo Evropu, musí počítat s výdajem ve výši šest tisíc korun. Vysněná dovolená, která by jinak mohla bez náhrady propadnout, však nebude více v ohrožení.

Nejen málo operativní šestidenní lhůta, ale právě i vyšší cena poplatku platila za hlavní bariéru, která turistům dosud znesnadňovala vycestování do mimoevropských destinací. Využívanější by proto mohla být spíše druhá zkrácená lhůta do pěti pracovních dnů, u které bude poplatek snížen na tři tisíce. V současnosti je to o jeden víc.

Důležité je upozornit, že převzetí expresního pasu do 24 hodin bude možné pouze u Ministerstva vnitra. Žádost lze přitom podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části nebo u Ministerstva vnitra. Novinky dovolenkáře zastihnou ještě před hlavní turistickou sezonou. O vydání pasu v nových lhůtách bude poprvé možné zažádat od 1. července 2018.

S ohledem na blížící se letní zájezdovou sezonu doporučujeme platnost obou cestovních dokladů zkontrolovat a v dostatečném předstihu využít běžných lhůt pro jejich vydání, které jsou zároveň vůbec nejlevnější.

Za vydání cestovního pasu do 30 dnů tak cestovatelé zaplatí 600 korun. Zároveň bývá obvyklé, že pas je vyhotoven ve výrazně kratším termínu, v průměru do 14 dnů od podání žádosti.