Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, expozice Muzea Českého ráje Turnov, opět voněl dřevem. Tradiční setkání řezbářů se konalo o uplynulém víkendu a končilo v sobotu 12. června.

Setkání řezbářů na Dlaskově statku. | Foto: Petr Červa

Mezi řezbáři bylo možné poznat bardy, kteří spolu s Karlem Hajnem byli u prvního ročníku v roce 1996. Byli to Stanislav Pokorný, Václav Plechatý, František Petranyi, Martin Patřičný, Zdeněk Vilém nebo Míla Švec. V průběhu let přibyli další účastníci – Jan Viktora, Tomáš Dostál Bosambo, Ivan Šmíd, Miloš Šimek, Iveta Sádecká, Honza Švadlenka, Jaromír Dědek, Marta Novotná a mnozí další. Někteří se účastní pravidelně, jiným to čas nedovolí, tak se přijedou za kamarády alespoň podívat. Někteří se už bohužel na svoji řezbářskou partu dívají z obláčku, ale pořád jsou tam s nimi. Na Karla Hajna i Jardu Kundráta při večerním posezení u táboráku, při kterém se hodně povídá a taky hodně hraje a zpívá, vždycky někdo vzpomene.