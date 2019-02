Jablonec n. N., Liberec - Silnice mezi Kunraticemi a Jabloncem by se měla už příští týden zavřít. Policie plánuje kvůli objížďkám kontroly

Část stávající silnice přes Kunratice | Foto: Deník

Trpělivost, tu budou řidiči jezdící z Jablonce do Liberce po následující dva roky rozhodně potřebovat. Příští týden by se měla zavřít silnice mezi Kunraticemi a Jabloncem, města tak přijdou o významnou dopravní spojku. „Rozhodnutí o uzavírce platí od úterý 29. března, zatím ale není jisté, zda stavebník silnici zavře hned po Velikonocích nebo až o pár dní později," uvedl hejtman Martin Půta.

Pár dní už ale nehraje příliš velkou roli. V každém případě čekají řidiče až do května 2018 objížďky. Objízdná trasa pro veškerou dopravu do 12 tun povede z Liberce od okružní křižovatky v Kunraticích, přes Vratislavice a Proseč do Jablonce.

Doprava nad 12 tun bude vedena silnicí I/35 přes Rádelský mlýn a Rychnov. Užití silnice bude v tomto případě pro náklaďáky bez poplatku. „Chci požádat i řidiče osobních aut, aby pro cestu do Jablonce volili raději tuto cestu přes Rychnov, aby se ulehčilo Vratislavicím, přes které povedou objízdné trasy pro autobusy. Už tak to tam bude hodně náročné," zmínil Půta.

Policie ve střehu

Další prosba na řidiče pak míří k úseku Lukášov Rýnovice. „Odbor dopravy libereckého magistrátu nedoporučuje průjezd po místních komunikacích z Kunratic do Rýnovic, neboť tyto jsou kapacitně nedostatečné a budou sloužit pouze rezidentům. Úsek bude navíc kontrolovat policie," uvedl mluvčí magistrátu Jan Král. „Je jasné, že projet Lukášovem bude zkoušet zpočátku hodně řidičů. Proto zvažujeme, že pokud tam nastane nějaká extrémní situace, tak i tuto silnici zavřeme a jezdit po ní budou smět pouze ti, kteří tam bydlí," varuje hejtman Půta.

Policie bude bdít i nad dodržováním zákazu vjezdu pro auta nad 12 tun ve Vratislavicích. Právě tam se místní obávají největší dopravní zátěže.

„Je jasné, že tam bude docházet k zácpám, je tam plno semaforů, které se nedají jen tak vypnout," říká Pavel Blažek, ředitel společnosti Korid, která koordinuje dopravu v Libereckém kraji. „Budeme sledovat, jak moc se budou Vratislavice ucpávat, podle toho pak může dojít k přenastavení intervalů na semaforu. I když veliké zázraky nezmůžeme, semafory hlavně slouží k bezpečnosti chodců, aby vůbec mohli přejít přes silnici a také kvůli tramvajím, protože ve Vratislavicích často docházelo k tomu, že auta na křižovatkách nedávala tramvajím přednost a byly tam časté nehody. Takže příliš velký zásah do provozu úpravy semaforů být nemůže."

Bez přestupu

Velké změny pak čekají na cestující ve veřejné dopravě. Autobusová linka č. 141 přes Kunratice do Jablonce se musí odklonit. Některé zastávky se tak neobslouží.„S ohledem na co nejmenší časové ztráty při přepravě cestujících, jsme trasu linky 141 upravili následovně. Z autobusového nádraží v Liberci pojede spoj přes ulici Fügnerova k zastávce U Lomu, odkud už ale nepojede na sídliště Kunratická, ale přes Vratislavice pojede rovnou bez zastávek do Jablonce k zastávce Brandl, kde bude možno přesednout na tramvaj v relaci Mšeno Vratislavice. Z Brandlu pak do zastávky Belgická, kde je možnost přestupu na MHD směr Lukášov. Z Belgické potom do Rýnovic k samoobsluze a dále po trase směr Mšeno Jablonecké Paseky a autobusové nádraží," popisuje Pospíšil.

Náhradní trasu odsouhlasil jak dopravní výbor obou měst, tak i Libereckého kraje. Kvůli velikým připomínkám obyvatel sídliště Kunratice ale budou některé vybrané ranní a odpolední spoje linky 141 zajíždět do zastávky Východní na sídlišti Kunratická, odkud pak autobusy přes kruhový objezd sjedou do Vratislavic. „Není možné, aby přes zastávku Východní jezdily všechny spoje linky 141, protože musíme respektovat návaznost této linky na ostatní spoje, ale také na začátky a konce směn či vyučování ve školách," vysvětluje Pospíšil.

Objízdná trasa se týká i dálkových autobusových linek do Vrchlabí a Trutnova, kde dojde k mírným časovým úpravám. „S dopravci jsme teď projížděli úseky objížďky a měřili jízdní dobu. Uvidíme, jak pak ty časy budou sedět až se silnice skutečně zavře. Budeme kontrolovat, aby odpovídaly tomu, co garantujeme. Podle našich výpočtů by se jízdní doba měla protáhnout o sedm minut," dodal Pospíšil. Podle něj páteřní autobusovou linku 141 mezi Libercem a Jabloncem využívá denně okolo dvou tisíc cestujících, proto je nutné, aby dopad na ně byl co nejmenší.

Zkrácení intervalu

Liberecký kraj se zároveň připravuje i na variantu, že vzroste poptávka po tramvajovém spojení linkou 11 z Jablonce nad Nisou do Liberce. „Prověřili jsme u Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou možnosti zkrácení intervalu tramvaje ze současných 15 minut na 10 minut v ranní a případně i odpolední špičce pracovního dne. Budeme sledovat počet cestujících v autobusech i tramvaji a jsme připraveni reagovat posílením dopravy právě tramvajovou linkou. Pokud by to z objektivních důvodů nebylo možné, jsme připraveni posílit linku autobusovou," informuje krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

„V každém případě budeme využití spojů a jejich spolehlivost již od prvních dní monitorovat přímo v provozu, a pokud si to situace vyžádá, operativně zareagujeme úpravami jízdních řádů," dodává Mastník.

Jízdní řád po dobu výluky naleznou cestující na stránkách www.iidol.cz. Během platnosti výlukového jízdního řádu mohou cestující zasílat své náměty či připomínky buď na email: info@korid.cz nebo telefonicky na čísle 774 485 021.

Zastavení nehrozí

Minulý týden vyjádřil poslanec TOP09 za Liberecký kraj Václav Horáček obavu z toho, že silnice Kunratice Jablonec nad Nisou bude mezi stavbami, které se kvůli zastaralé dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pozastaví do doby, než se vypracují nové dokumenty, které budou v souladu s legislativou EU. Zdržení stavby by pak bylo v rozmezí dvou až čtyř let.

„Žádnou takovou obavu jako pan poslanec Horáček nesdílím," zdůraznil hejtman Martin Půta. „Stavební povolení je vydané, už není cesta zpět. Nová EIA ohrožuje stavby, které jsou ještě v přípravě a nejsou zahájené. To není případ silnice Kunratice Jablonec. Dotazoval jsem se na vedení ředitelství silnic a dálnic a potvrdili mi, že u už zahájených staveb toto riziko nehrozí," uklidňuje Půta.