Opravují se tu povrchy silnic i mostní konstrukce u Jeřmanic. Doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu, což působí zejména ve špičkách zdržení. Kolony se táhnou v délce mnoha kilometrů, problémy v uplynulém týdnu nastaly při nehodách v Jeřmanickém kopci.

Někteří řidiči se zlobí, že objížďky jsou dlouhé a nečekané. „Po nějaké době jsem se z Německa vracel do Jablonce. Z rychlostky jsem musel jet až za Hodkovice a zpátky do Jablonce. Přitom jsem si ale nevšiml, že by tohle bylo značeno od Liberce, kde bych mohl sjet na jinou trasu. Takhle jsem si musel dát nedobrovolný výlet,“ zlobil se Petr Kolín.

Policisté před uzavírkami na sjezdech z rychlostní silnice varovali a žádají, aby si řidiči v tomto úseku silnice dali větší pozor a dodržovali pravidlo zipování.

Uzavírky do konce léta

Omezení zde potrvají až do konce prázdnin. Emoce tak vzbudila informace o tom, že se má od 15. července uzavřít také alternativa k rychlostní silnici – krajská silnice třetí třídy vedoucí z Hodkovic do Liberce přes Záskalí. „Jak je možné, že se v průběhu opravy páteřní silnice I/35 povolí uzavírka na jediné rozumné objízdné trase? V případě uzavření I/35 z důvodu havárie vozidel budou muset občané města Hodkovice volit neúměrnou objízdnou trasu a město bude vystaveno velkému dopravnímu náporu,“ napsala ve svém prohlášení starostka Hodkovic Markéta Khauerová.

Minulý týden se však od plánované uzavírky silnice přes Záskalí ustoupilo. „Termín uzavírky byl z důvodu stavebních prací na silnici I/35 posunut,“ potvrdil krajský mluvčí Filip Trdla s tím, že rekonstrukce by nově měla začít až 1. října. „Tímto opatřením se chceme vyhnout souběhu obou uzavírek a ještě větším dopravním komplikacím v Hodkovicích nad Mohelkou,“ vysvětlil hejtmanův dopravní náměstek Jan Sviták.

Pro řidiče využívající sjezd a nájezd na rychlostní silnici od Jablonce to však představuje jen začátek komplikací. Na podzim má totiž vypuknout velká přestavba celé křižovatky Rádelský mlýn. Ze stávající dvouúrovňové křižovatky se stane třípatrová mimoúrovňová křižovatka tak, aby se zamezilo střetům.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo od Libereckého kraje stavební povolení. Podle podniku se má se stavbou za více než 400 milionů začít už letos. ŘSD chce přestavbu křižovatky provést v kompletní verzi. Narovná se i celá pozvolná zatáčka v údolí. Přestavbou projde nejen sjezd na Jablonec, ale i křižovatka se silnicí I/16 či nájezd na čtyřproudovou silnici od Jablonce.

Vyrostou tu dva nové mosty, po větším z nich se má sjíždět právě na Jablonec. Na Turnov se bude najíždět podjezdem pod čtyřproudovou silnicí. Napojení od Jablonce na Liberec bude pozvolnější a přehlednější. Posunuta bude i přilehlá cyklostezka, změna trasy čeká i koryto jeřmanického potoka, které silničáři kvůli stavbě posunou. Celý projekt je přitom koncipovaný tak, aby do okolních lesů zasáhl jen minimálně.