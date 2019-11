Na trojici uzavírek si budou muset řidiči dát pozor v posledním listopadovém týdnu v Jablonci. Týkat se budou Mšena, Lukášova i centra města. Kvůli stavebním pracím budou úplně uzavřené ulice Tichá a Jindřichovská, a to od středy 20. do 29. listopadu.

Uzavírka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

Důvodem jsou překopy ulic kvůli rekonstrukci plynovodu. Další uzavírka se týká ulice Lukášovská v části u rozdvojky za ulicí Mšenská od 25. do 27. listopadu, a to kvůli umístění elektrických kabelů a nového pilíře nadzemního vedení. „A třetí uzavírka se týká ulice Revoluční v centru města, konkrétně části od křižovatky s Pivovarskou po křižovatku s Květinovou ulicí. Část zmíněné ulice bude uzavřená 26. listopadu od 8 do 12 hodin kvůli jeřábnickým pracím,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Všechny uzavírky budou bez objízdných tras.