Řidička subaru srazila seniorku. Na přechodu nebo mimo?

Tanvald – Policisté hledají svědky sražení chodkyně v Tanvaldu.

Policisté hledají svědky sražení chodkyně v Tanvaldu.Foto: Policie ČR

K nehodě došlo v pátek 13. dubna ve 21:20 v ulici Krkonošská v místě před kinem Járy Cimrmana. Řidička ve voze subaru jela ve směru do Desné, když jí do dráhy vstoupila čtyřiasedmdesátiletá chodkyně. Ta při střetu utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice. „Policisté zjišťují i to, ze které strany chodkyně do vozovky vstoupila a na jakém místě k střetu došlo zda se tak stalo na přechodu pro chodce, nebo mimo,“ přiblížila policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Policisté žádají svědky události, aby se přihlásili na tel. 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Občané mohou i napsat na mail jn.di.podatelna@pcr.cz.