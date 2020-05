V sobotu 16. května se krátce po páté hodině odpolední stala dopravní nehoda v Líšném u Železného Brodu. Řidička osobního auta přehlédla při vyjíždění na hlavní silnici motocyklistu, který se střetu nedokázal vyhnout.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

„Žena odbočovala vlevo směrem do Železného Brodu. Při tom přehlédla řidiče, který jel na motorce od Železného Brodu do Malé Skály a najela mu bezprostředně do jízdní dráhy. Motocyklista se snažil ještě střetu zabránit a vyhnout se vlevo, což se mu už nepodařilo. I s motocyklem přelétl přes kapotu vozidla a dopadl na vozovku,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová.