JABLONEC NAD NISOU - Více než dva a půl tisíce řidičů z Jablonecka si musí do konce roku vyměnit průkaz. Nejen růžové řidičské průkazy ve tvaru knížečky pozbývají platnosti. Výměna se týká všech, kdo mají vydáno oprávnění do 31. 12. 1993.

Zbývají tři měsíce do skončení platnosti řidičských průkazů vydaných do konce roku 1993. Občanské průkazy vydané do konce roku 1998 pozbudou platnosti také. „To se ale netýká lidí narozených do 1. ledna 1936,“ upozornil šéf jabloneckého správního odboru Petr Karlovský.

Přestože se podle něj s informováním lidí o nutné výměně udělalo maximum, stále například dva a půl tisíce řidičů o výměnu oprávnění ještě nezažádalo. A policisté k tomu dodávají: „Měli na to dostatek času, benevolentní nebudeme.“ Na výtky, že mimojablonečtí mají časové potíže dostavit se se žádostmi o výměnu dokladů, zareagovali jablonečtí úředníci zvláštní směnou.

„Bude mimořádný úřední den pro ty, kteří se během týdne nemají z jakýchkoliv důvodů možnost dostavit na městský úřad,“ uvedl Karlovský. V sobotu 20. října od 8 do 12 hodin otevřenou přepážky pro občanské průkazy, cestovní doklady, evidenci obyvatel a trvalé pobyty, ale také registr vozidel a evidenci řidičů. „Další víkendové otevření úřadu do konce roku již neplánujeme,“ upozornil ředitel.

Současně připomněl, že zájemci o výměnu dokladů se mohou na přepážky objednat pomocí sms nebo emailu a přijít přesně na dohodnutý čas.

Na závěr roku pro případ naléhavé potřeby počítají s vyčleněním některého z neúředních všedních dnů pro agendy občanských řidičských průkazů a jejich výdej.