Na nezájem hostů o polední menu si nemůže stěžovat například provozovatel českolipské restaurace Svárov, která v případě zájmu jídla i rozváží. Zákazníci si mohou vybrat ze dvou menu, které tvoří polévka a hlavní jídlo, nebo z dalších pokrmů. „Hosté za menu zatím zaplatí 110 korun, ale jak jdou ceny všeho nahoru, budu muset také zdražit o osm až deset procent. Zatím jsem to ale neudělal,“ řekl provozovatel Václav Rosůlek.

Zvedající se návštěvnost lokálu přes poledne sleduje v posledních dvou týdnech i Petr Hlavatý, provozovatel liberecké restaurace U Cvičáku. „Jen co přestala platit omezení, lidé se začali vracet. Ve špičce, mezi 11. – 13. hodinou, máme téměř plno. Ale spousta lidí si stále chodí pro jídla do krabičky s sebou,“ popsal Hlavatý. Ve zdejší restauraci zdražili oproti předchozím měsícům v průměru asi o pět korun. Donutily je k tomu zvyšující se náklady energií i surovin. „Nechceme si ale odehnat zákazníky, tak jsme nezdražili příliš a myslím, že jsou ceny stále únosné,“ doplnil Hlavatý.

Kolik stojí řízek k obědu v jednotlivých krajích.Zdroj: Deník

Podle majitele novoborské restaurace La Plaza se po uvolnění bezpečnostních opatření spjatých s epidemií koronaviru zvedla návštěvnost. A to díky tomu, že restaurace mohou navštěvovat opět i lidé, kteří nejsou očkovaní proti covidu-19. „Stále oblíbené zůstaly krabičky, lidé si nechají jídlo zabalit, než aby poseděli,“ nastínil situaci Jiří Klečka. I u něj může host narazit na menu v podobě dvěstěgramového kuřecího řízku s přílohou, a to v ceně 149 korun. „Nemůžeme si dovolit zdražovat. Musíme udržet ceny tak, jak jsou nastavené. Modlíme se, aby se zájem ještě zvedl,“ zdůraznil Klečka.

Hlouběji do kapsy sáhnou zákazníci vyhlášené řízkárny v Jablonném v Podještědí. „Museli jsme zvýšit ceny. I nám se zvedly náklady, ale lidé stále chodí a nezanevřeli,“ zmínila majitelka bufetu Pod věží Jana Dozorcová. Zdejší řízky jsou vyhlášené svojí velikostí, oproti většině běžných porcí dvojnásobnou. Dostat tady řízek není také nic snadného a je výhodnější si ho předem telefonicky objednat. „Každé ráno mi vozí čerstvé maso. Nekupuju ho hromady, takže je opravdu lepší si zavolat. Půlka našich strávníků si řízky sní tady a druhá polovina si je vezme s sebou. Že se zvedla cena, je zas tolik neodradilo, ale nevím, jestli nebudeme muset ještě o trochu víc zdražit. Náklady jsou neúprosné,“ upozornila Dozorcová.

Ceny poledního menu letí nahoru. Za řízek k obědu Češi dají i přes dvě stovky

Hlavní ekonom Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda varuje, že hrozí krach 15 % restaurací. Lidé si podle něj budou letos víc připravovat jídlo do práce doma kvůli inflaci. Během pandemie se naučili obstarávat si řadu věcí svépomocí či v rámci domácnosti, ať už jde o přípravu jídla k obědu nebo třeba o ostříhání. „Při ceně menu v průměru kolem 140 korun už restaurace zjistí, že dále cenu příliš navyšovat nemohou, neboť by jim to vzalo až příliš zákazníků. Letošní rok tak pro řadu z nich bude složitý. Svým způsobem i tento rok budou splácet účty za pandemii,“ upřesnil Kovanda.

S obdobným zjištěním přišla i společnost Sodexo Benefity. Z jejích dat vyplývá, že zdražování v restauracích je přímo úměrné odlivu zákazníků se stravenkami směrem k obchodům s potravinami a posilují také on-line hráči s dovozem jídla nebo potravin.

Kuřecí řízky v poledním menu restaurací na Jablonecku:



Motorest Maršovice

(Maršovice 96)

Smažené kuřecí řízečky, vařený brambor, citron

Rok 2021: 120 korun

Rok 2022: 135 korun



Country Saloon

(Jablonec nad Nisou, Jungmannova 5)

Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, okurka

Rok 2021: 105 korun

Rok 2022: 115 korun



Restaurace Na nádraží Zdeněk Rücker

(Jablonec nad Nisou, Nádražní 32)

Smažená kuřecí kapsa hranolky nebo brambor nebo těstovinový salát

Rok 2021: 95 korun

Rok 2022: 100 korun



Motorest Formanka Splzov

(Železný Brod, Splzov 29)

Přírodní kuřecí řízek, hranolky

Rok 2021: 115 korun

Rok 2022: 125 korun