První miminko roku se v Libereckém kraji narodilo v roce 2022 v Jablonci

První miminko letošního roku v Libereckém kraji se narodilo v porodnici Nemocnice Jablonec nad Nisou 1. ledna ve 0:53 hodin. Jmenuje se Maya Bartáková a váží 2 675 gramů. Maminka Hana Bartáková je z Nového Města pod Smrkem a Maya je jejím prvním děťátkem.

První krajské miminko roku 2022 přivítali v porodnici jablonecké nemocnice

Unikátní koruna v Turnově

Do turnovského muzea v lednu dorazila kopie císařské koruny Napoleona Bonaparte. Kopie koruny pochází z dílny šperkaře Jiřího Urbana, autorkou rytin v přírodních kamenech je Eva Mrákotová Víšková.

Císařská koruna Napoleona Bonaparte dorazila do Turnova, k vidění bude do února

V Turnově je k vidění replika Napoleonovy koruny, originál je v Louvre

První kopii vladařské koruny jsem tvořil trochu omylem, říká turnovský šperkař

Komplikovaný svoz odpadů v Jablonci

Majitelům domů v Jablonci hrozila pokuta, pokud by se do konce ledna nepřihlásili k likvidaci komunálního odpadu. Pokuta se mohla vyšplhat až na půl milionu korun.Více než dva tisíce majitelů domů, což je více než jedna třetina všech, se však v Jablonci do nového systému platby odvozu odpadů ještě v půlce ledna neregistrovalo. Nerozumělo systému.

Jablonečané se nehlásí do registru pro svoz odpadů, nerozumí byrokracii

Ledový Bastard

Nejdrsnější závod Jizerskýh hor. Překážkový běžecký závod proběhl v sobotu 15. ledna v podvečer v Bedřichově. Na účastníky čekala trať v délce 6 kilometrů, součástí byl i dětský závod.

Ledový Bastard! Závodníci v Bedřichově poměřili své síly

Farský a jeho studium v Americe

Na půl roku až do Oregonu putoval bývalý semilský starosta a současný poslanec za Starosty a nezávislé (STAN) Jan Farský. Poslaneckého mandátu se i přes tuto skutečnost nechtěl vzdát. Kvůli tlaku ale nakonec odstoupil.

Poslanec Jan Farský mizí do USA, mandát si nechá, na jednání se bude vracet

„Student“ Farský po rozhodnutí zůstat poslancem: Hodně lidí mě podporuje

Farský se po tlaku kvůli americkému stipendiu vzdal poslaneckého mandátu

Turnov si celý rok připomínal významné výročí

Medaile, poštovní známka, pivo, klíčenky, hrnky, velkolepý kalendář, hned několik publikací. Město Turnov si letos připomínal 750 let od první písemné zmínky.

Turnov si bude po celý rok připomínat 750 let od první písemné zmínky

Turnov slaví výročí. Město má vlastní poštovní známku

FOTO, VIDEO: Prezident Masaryk dorazil i do Turnova, přijel od Semil

Turnov stále slaví 750 let od první písemné zmínky, městem projdou s lampiony

Turnovští hledají nejhezčí perníček letošních Vánoc a oslav města

Únor

Kapli v Harrachově opravili dobrovolníci

Když loni skončila první etapa obnovy jedné z dominant Harrachova, kaple svaté Alžběty, byla z toho docela velká sláva. Po vrcholu ale přišel pád. Po důkladné prohlídce kaple se zjistilo, že drobné úpravy sice pomohly, problém se ale skrývá ve střeše.

Harrachovskou kapli opravili dobrovolníci, problém je ale daleko horší

Na start Jizerské 50 se postavili i herci filmu Poslední závod

V sobotu 12. února dopoledne vyjeli na trať Jizerské 50 také filmoví představitelé Hanče a Vrbaty, jejichž osud zfilmoval režisér Tomáš Hodan ve filmu Poslední závod. Ten se spolu s herci Kryštofem Hádkem, Markem Adamczykem a Vladimírem Pokorným vydal v dobovém oblečení a s historickou výbavou na desetikilometrovou trať.

FOTO, VIDEO: Herci z filmu Poslední závod vyrazili do stopy na Jizerské 50

Herci z filmu Poslední závod rozdávali podpisy, předtím si zajeli Jizerskou 10

Těžké stroje mezi Rádlem a Jabloncem nevěstí nic dobrého, báli se lidé

Průzkum probíhá, o těžbě se ani neuvažuje. Zatím. Alespoň to v únoru tvrdila společnost České štěrkopísky, která na přelomu roku provrtala stovkami sond les na katastrálním území obce Rádlo, jen pár set metrů od Jablonce.

Sondování podloží mezi Rádlem a Jabloncem pokračuje, lidé jsou v šoku

Všimli si těžkých strojů. Lidé se obávají vzniku lomu mezi Jabloncem a Rádlem

Místo vrtů u Jablonce je uklizené, nejistota ohledně těžby kamene trvá

Válka na Ukrajině zasáhla celou Českou republiku, i Jablonecko. Strhla se vlna solidarity

Evropa se ve čtvrtek 24. února probudila do děsivého rána. Vojska Ruské federace zaútočila na cíle na území Ukrajiny. Většina světových lídrů a dalších významných osobností válečný akt odsoudila, protest zněl i ze severu Čech. I z balkonu jablonecké radnice zavlála ukrajinská vlajka jako první dílek solidarity, kterou město projevilo s Ukrajinou, zemí, která čelí agresi Ruska.

Jsme s tebou, Ukrajino! Radnice v Jablonci vyvěsila vlajku na podporu

Ukrajinci z Libereckého kraje dostávají povolávací rozkazy a odjíždí za rodinami

Svou ženu potkal Jablonečan na Ukrajině, teď se snaží zachránit rodinu

Ukrajinec Vasil: Invazi jsem čekal, Rusko chce Ukrajinu zpátky už od Majdanu

Sbírky na Ukrajinu zaplavily malé obce, první uprchlíci jsou na Jablonecku

Ivan Vyskočil: Při pohledu do očí dětí zasažených válkou jsem měl na krajíčku

Pedagog v Jablonci zpohlavkoval dva žáky poté, co jeden z nich kopal do spolužačky

Pár pohlavků padlo na konci února na Základní škole Mozartova v Jablonci nad Nisou. Mezi spolužáky by to bylo zřejmě v pořádku. Pohlavky ale uštědřil učitel.

Učitel jablonecké školy si zjednal respekt fackou, na škole zůstává

Březen

Jablotron zablokoval datové služby Rusku a Bělorusku, připojil se tak k sankcím

Jablonecká společnost Jablotron, přední evropský výrobce alarmů, zablokoval datové služby pro uživatele v Rusku a Bělorusku. Chce tak burcovat ruskou veřejnost proti Putinovi a jeho lidem.

Jablotron se připojil k sankcím, zablokoval datové služby v Rusku a Bělorusku

Miliardář Dědek vyzval NATO k zásahu na Ukrajině, lidé se bojí války v Česku

Plíživě se blížilo zdražování i na Jablonecku, Deník se podíval, kolik stálo oblíbené jídlo v restauracích

Zdražuje řízek i gulášek. Za obědy v restauracích na Jablonecku si připlatíme

Lidé, města i stát pomáhali uprchlíkům, ne každý s tím souhlasil

I lidé z Jablonecka nezištně pomáhali utečencům před válkou na Ukrajině. Jak ale uprchlíků přibývalo, objevovaly se reakce, které dokázaly zvednout ze židle.

Jízda busem gratis lidi dráždí. Někteří Ukrajinci prý pomoc zneužívají

Kraj změnil pravidla jízdy zdarma pro Ukrajince. Vztahuje se jen na uprchlíky

Korunka pro Miss byla opět z Jablonce

Spolu s tvářemi finalistek soutěže Miss Czech Republic byla odhalena i koruna pro královnu krásy. Opět pocházela z Jablonce, opět ji vytvořily šikovné ruce šperkařů ze společnosti Šenýr Bijoux, opět byla z firemní kolekce Zahrady kněžny Libuše.

Korunka pro Miss září jak třpytivé kapky rosy. Nová ozdoba je opět z Jablonce

Falšování řidičských průkazů na Turnovsku

Doklady o tom, že složili zkoušky a mají za sebou povinný výcvik neoprávněně vydal zkušební komisař z Turnova.

Komisař falšoval doklady. Řidičák tak dostalo bez zkoušek přes sedmdesát lidí

Policie zadržela majitele autoškol a zkušební komisaře. Podváděli se zkouškami

Autoškoly zapletené do kšeftů s řidičáky ruší zkoušky. Policie dál sbírá důkazy

Podvody v autoškolách: Policie hledá úplatkáře, kteří mají řidičák bez testů

Duben

Konec slev ve vlacích a autobusech

Stát zredukoval některé slevy na jízdném, které poslední roky podporoval. Kraj je dorovnávat neplánoval. Vláda obhájila nepopulární krok nutností šetřit.

Extra sleva končí. Senioři, děti a studenti si na Jablonecku připlatí

V Jablonci otevřeli nové výstavní místo. Využili bývalou přádelnu

V areálu bižuterní společnosti G&B Beads z Jablonce nad Nisou se nachází hned několik zajímavostí přístupných veřejnosti. Tou nejnovější je prostor zvaný Nisa Factory.

Z přádelny výstavní prostor. V Jablonci otevřeli monumentální Nisa Factory

Tomáš Hanák s kamerou navštívil v rámci natáčení cyklu Technické památky českých zemí i ozubnicovou dráhu z Tanvaldu do Kořenova

Český herec Tomáš Hanák se s kamerou vypravil do všech čtrnácti krajů republiky. Cestopisný dokumentární cyklus České televize Technické památky českých zemí totiž mapuje unikátní tuzemské industriální a technické památky.

Ozubnicová dráha či Ještěd. Tomáš Hanák přibližuje technické památky

S jarem přišly i na Jablonecku opravy silnic

Kamenná, Palackého, Průmyslová, Prosečská a Kokonín. To byly jen některé komunikace, které letos zasáhly rekonstrukce inženýrských sítí a povrchů v Jablonci nad Nisou.

Řidiči pozor. Jablonecko opět sevřou dopravní omezení

Dozorci z Rýnovic měli šikanovat vězně, případ se dostal před soud

Celý případ údajné šikany vězňů ve Věznici Rýnovice se objevil na jaře letošního roku. Pode vyšetřovatelů Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) mělo 15 členů Vězeňské služby ve Věznici Rýnovice verbálně i fyzicky trestat odsouzené.

Měli kopat a fackovat vězně. Pro dozorce z Rýnovic chce státní zástupce podmínku

Květen

Jablonec trápily odpadky

Pokuta ve výši až 100 tisíc korun hrozí tomu, kdo vyhodí odpadky vedle kontejneru. V Jablonci nad Nisou jsou ale černé skládky hned vedle popelnic stále aktuální. Kontejnery na odpadky hlídají kamery. Lidé o tom nevědí.

Odpadky trápí Jablonec, hrozí vysoké pokuty

Uprchlíci z Ukrajiny našli zázemí pod Kozákovem

Ve Vesci pod Kozákovem pomáhali Ukrajincům vyřídit formality a sehnat trvalé ubytování. Zázemí tam uprchlíci před válkou našli v rekreačním středisku.

Část areálu pod Kozákovem slouží uprchlíkům z Ukrajiny. Postavili jim i skleník

Smrt šéfa Busline

Šéf dopravní skupiny BusLine Jakub Vyskočil spáchal sebevraždu. Zastřelil se. Zprávu o tragickém úmrtí potvrdila Vladimíra Vyhnisová, která byla pověřena řízením skupiny BusLine.

Šéf BusLine spáchal sebevraždu. Syn herce Ivana Vyskočila se zastřelil

Za smrtí Jakuba Vyskočila stojí zřejmě finanční problémy. Památku kalí aféry

Vražda v centru Jablonce

Ve středu 11. května krátce po půl třetí ráno přijali policisté oznámení od záchranářů o tom, že jejich posádka vyjíždí ke zraněnému muži v jablonecké ulici Liberecká. Napadli se tam dva muži. Pro jednoho z nich byla rvačka fatální.

Rvačka v centru Jablonce: Po noční šarvátce v centru města zemřel muž

Smrt muže na sídlišti v Jablonci? Sousedé mluví o problémové rodině

Za nedávný incident v Jablonci padlo obvinění. Mladík je ve vazbě

Jednal jsem jako zvíře. Za vraždu otce v Jablonci dostal muž desetiletý trest

Červen

Pětinásobný vrah chtěl na svobodu, neprošlo to

Okresní soud v Jablonci nad Nisou zamítl žádost o podmínečné propuštění 48letého Oto Biedermana, který byl za pět vražd odsouzen na doživotí.

Pětinásobný vrah Biederman chtěl na svobodu. Soud to zamítl

Únik neznámé látky v Jablonci

Ošetření více než tří desítek lidí včetně hasičů a policistů si v úterý 7. června vyžádal únik neznámé látky v Jablonci nad Nisou. Z panelového domu ve Skelné ulici museli hasiči obyvatele evakuovat.

V Jablonci unikla neznámá látka, zasáhla hasiče, záchranáře i desítky místních

Lidé se v panelovém domě v Jablonci dusili rozpouštědly, policie hledá viníka

Byla v Jablonci varna pervitinu? Podle soudního znalce je to možné

Nová vyhláška o zákazu alkoholu v Jablonci

Žádné pivo na lavičce nebo na trávníku v parku. Žádné vínečko v kelímku tamtéž. V sobotu 9. července vstoupilo v Jablonci platnost rozšíření městské vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech.

Jablonec přitvrdil vyhlášku o zákazu alkoholu, nově se počítá i otevřená láhev

Zámek Hrubý Rohozec rod Walderode nedostane

Kauza rodu Walderode, který si nárokuje vrácení majetku, mimo jiné zámku Hrubý Rohozec na Turnovsku a mnoha okolních pozemků, v úterý 21. června se rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové obrátila na stranu města Turnova a státu. Soudce krajského soudu Jan Fifka potvrdil rozsudek okresního soudu v plném rozsahu. Rozhodnutí krajského soudu je pravomocné.

Krajský soud zamítl nárok rodu Walderode. Zámek Hrubý Rohozec nedostane

Červenec

Německý památník na hvězdě opět poničli vandalové

Kamenný kříž na kopci Hvězda u rozhledny Štěpánka v Kořenově se stal už potřetí v krátké době terčem vandalů. O prvním červencovém víkendu, v noci z neděle na pondělí, jej neznámí lidé počmárali žlutým sprejem.

Kontroverzní německý památník padlým na Hvězdě opět poničili vandalové

Greenway bude delší, díky dotacím

Cyklostezka Greenway Jizera bude zase o kus delší, stát podpoří její prodloužení desítkami milionů korun. Stane se tak v dlouho diskutovaném úseku mezi Železným Brodem a Líšným, kde trasu cyklostezky hledali minimálně 10 let.

Greenway Jizera se prodlouží, dotace jsou na cestě

Jablonec sevřely dopravní stavby a uzavírky

Léto se v Jablonci nad Nisou neslo v duchu rozkopaných ulic. Zcela uzavřena v červenci byla část ulice Podhorská, pracuje se U Přehrady, otevřená je naopak Liberecká.

Jablonec svírají dopravní stavby a uzavírky, lidé mluví o únikové hře

Jablonec zažil malou odpadovou revoluci

Jablonec v červenci spustil pilotní projekt individuálního sběru tříděného odpadu, který spočívá v bezplatném rozmístění nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo menším bytovým domům. Nové nádoby se tak objevily u domů v části Vrkoslavice a Kokonín.

Malá odpadová revoluce v Jablonci. Nádoby na třídění budou i u rodinných domů

Na konci července hořelo v domě pro seniory v Jablonci nad Nisou

Dvaadvacet evakuovaných a deset zraněných lidí. To je bilance požáru, který v úterý 26. července vypukl v domě zvláštního určení v Jablonci nad Nisou v Čelakovského ulici.

Desítky evakuovaných, tři lidé v nemocnici. Hořelo v domově pro seniory

Všichni obyvatelé jabloneckého domu pro seniory jsou po požáru v pořádku

Srpen

Na Maliníku vyrostla nová otočka pro autobusy

Kvůli výstavbě otočky padlo několik desítek vzrostlých stromů, k čemuž vydala povolení Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

FOTO, VIDEO: Na Maliníku roste otočka autobusů, padlo kvůli ní několik stromů

Autobusy už dojedou na Maliník, opět zastaví i v Rýnovicích

Bourání Abecedy v Jablonci nad Nisou

Na začátku prvního srpnového týdne se do jablonecké ulice přesunuli dělníci a začalo bourání vybraných sedmi mozaikových zídek. Jejich stržení nařídil stavební úřad kvůli bezpečnosti tamních obyvatel.

Co s Abecedou? Petice žádá zachování, jiní ji chtějí zbourat kvůli bezdomovcům

Bourání ikonické Abecedy v Jablonci vzbudilo rozruch, vznikla i petice

Ničivý požár ve Slunečních lázních

Sluneční lázně, zřejmě největší místo k odpočinku, zábavě a občerstvení na jablonecké přehradě, lehly v úterý 17. srpna ráno popelem.

Sluneční lázně u přehrady v Jablonci lehly popelem, papoušci nepřežili

Spáleniště Slunečních lázní u jablonecké přehrady hlídá mobilní kamera

Jak dál se Slunečními lázněmi? Lidé volají po replice

Požár Slunek nadále halí tajemství, policie prověřuje video s dvěma muži

V pondělí začne likvidace pozůstatku požáru Slunečních lázní

Slunky byly srdeční záležitost, říká provozovatelka. Shořel jí druhý domov

Stále se cítím jako ve zlém snu, popsala provozovatelka Slunečních lázní

Zdražování tepla v Jablonci nad Nisou

Jablonečané jsou v šoku. Razantně jim vzrostou platby za teplo, letos už potřetí

Bubnování na fotbale se dostalo až k soudu

Na semilský okresní soud se kvůli hlučnému fandění obrátila rodina bydlící v sousedství fotbalového hřiště ve Studenci na Semilsku. Skandování rušilo jejich víkendový odpočinek. A soud jí dal za pravdu.

Konec bubnování na fotbale, rozhodl soud. Sousedovi vadili hluční fanoušci

Září

Bývalý youtuber vyhrožoval starostovi Velkých Hamrů

Mikael Oganesjan alias Mike Pán vyhrožoval starostovi Velkých Hamrů. Soud ho v září nepravomocným rozsudkem poslal za mříže za nebezpečné vyhrožování.

Kulku do hlavy, navrhoval Mike Pán starostovi Velkých Hamrů. Má jít do vězení

Mike Pán za mříže nejde. Za vyhrožování kulkou do hlavy padla jen podmínka

Obchází se v Jablonci zákaz hazardu?

V září to bylo přibližně půl roku, co zažívali obyvatelé jablonecké ulice Vysoká a jejího okolí nepříjemné pocity. Ve zdejším zchátralém domě obchodů a služeb tu podle nich funguje nelegální herna.

V Jablonci zakázali hazard. Přesto tu funguje nelegální herna

Propuštění lékaře Bartáka na svobodu

Lékař Jaroslav Barták si odpykal jedenáctiletý trest za znásilnění, vydírání a sexuální nátlak, nebezpečné vyhrožování a manipulaci s omamnými látkami. V září Okresní soud v Jablonci nad Nisou napotřetí rozhodl o jeho podmíněném propuštění.

Jablonecký soud pouští Bartáka na svobodu. Rozsudek zatím není pravomocný

Do vězení znovu nejde. Soud odmítl obžalobu lékaře Bartáka z přípravy tří vražd

Komunální volby 2022

Deník sledoval výsledky komunálních voleb na Jablonecku a přinášel aktuální informace o sčítání výsledků.

ŽIVĚ: Sledovali jsme sčítání výsledků voleb na Jablonecku. První byly Radčice

Říjen

Ceny energií drtily i sklárnu v Harrachově

Od začátku listopadu měla pomalu vychládat sklářská pec harrachovské sklárny Novosad a syn. Majitel chtěl počkat na to, až se do cen energií promítne úsporný tarif.

Sklárna v Harrachově přeruší výrobu, čeká na zastropování cen energií

Méně plýtvání v tanvaldské škole

Stačil zajímavý podnět z Finska a nápad byl na světě. Školní jídelna v pobočce Masarykovy základní školy Tanvald v části Šumburk potřebovala rekonstrukci, a tak se stala pilotním projektem takzvaného finského stravování. Za více než milion korun tam vznikla školní restaurace, která je unikátní v celém Česku.

Obslouží se samy, méně plýtvají. Děti v tanvaldské škole jedí jako v restauraci

Boj s divokými prasaty

Po okrajových částech Jablonce nad Nisou se začala prohánět divoká prasata. Podle mnoha obyvatel se zvířata nebojí a mezi panelovými domy jsou k vidění i za bílého dne. Lidé z nich mají strach.

Nebojí se. Divočáci obíhají sídliště na okraji Jablonce už i ve dne

Kvůli řádění divokých prasat na Proseči přibydou popelnice a pasti

Odchytové klece i zákaz vstupu do lesů. Jablonec přitvrzuje v boji s divočáky

Lesy na okraji Jablonce se na tři měsíce zavřou. Pozor na střelbu

Situace s divokými prasaty v Jablonci je vážná, myslivci je lákají do klece

O víkendu zavřeli lesy u Jablonce, myslivci stříleli přemnožená divoká prasata

Pozor, střílí se. Nad jabloneckými lesy zvýší o Vánocích dohled

Týrání zvířat na Semilsku

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v Libereckém kraji provedli v říjnu na základě podnětu kontrolu u chovatele skotu na Semilsku. Výsledek? Pět mrtvých kusů hovězího dobytka, dalších třicet přežívajících v nánosech výkalů.

Chovatel ze Semilska týral krávy, z nánosů výkalů je zachránili veterináři

Listopad

Nový kamerový systém v Jablonci nad Nisou

Soustava kamer městského systému v Jablonci doznala zásadních změn. Nový systém dokáže vyhledat přestupek během chvilky. Projekt stál půl milionu korun a byl zcela financován z dotace Ministerstva vnitra ČR.

Kamery najdou automobil, předmět, osobu. Jablonečtí strážníci mají lehčí práci

Úspěch babičky z Tanvaldu na celorepublikové soutěži

Hana Marková z Tanvaldu skončila druhá v hlavní kategorii ankety Babička roku 2022.

Babičky, nebojte se a soutěžte, říká stříbrná Babička Hana Marková z Tanvaldu

Města musela šetřit i na vánoční výzdobě

V neděli 27. listopadu začal advent. Období očekávání narození Ježíše Krista, Vánoce klepaly na dveře. Po dvou letech trvání opatření proti šíření nemoci covid-19 se vše vracelo k normálu. Města a obce měla připravené mnohde velkolepé programy na rozsvícení stromů na náměstích. Kvůli drahým energiím ale v období adventu trochu potemnělo.

Města na Jablonecku šetří elektřinou, adventní ozdoby budou vypínat

Bez zákazů, zato méně zářivý. Advent na Jablonecku poznamená šetření energiemi

Jablonečtí se dočkali, znovu se otevře čekárna na autobusovém nádraží

Konečně střecha. Po letech otevřou čekárnu na jabloneckém autobusovém nádraží

Prosinec

Tradiční betlém v Jablonci nad Nisou

Betlémy vzešlé z rukou a motorové pily Tomáše Gärtnera jsou k vidění v Koberovech, Frýdlantu, Mladé Boleslavi nebo na jablonecké radnici. Je jich dohromady jedenáct, ten největší a zřejmě nejkrásnější má ale autor doma. Na začátku adventu vše připraví k plotu směrem do ulice a nasvítí. Skřivánčí ulice se rázem stane jedním z nejnavštěvovanějších míst v Jablonci.

Figurky do betlému tvoří pilou. Na úrazy si už zvykl

Česko zpívalo koledy i na Jablonecku

Ve středu 7. prosince se desítky tisíc lidí nejen z České republiky připojily k největší komunitní akci Deníku Česko zpívá koledy. Vánoční písně zněly i na prostranství před obecním úřadem v Plavech.

V Plavech zazpívali v rámci akce Deníku Česko zpívá koledy

Uprchlíci museli rychle opustit chatu v Harrachově, situaci zachránil Liberecký kraj

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině našlo 13 lidem bydlení v horském městě. Běženci byli rádi, že nemusejí opouštět místo, na které si zvykli.

Azyl v poslanecké chatě v Harrachově končí. Uprchlíci se z ní musí vystěhovat

Razantní zvýšení nájmu v Harrachově

Stát, potažmo ministerstvo financí, razantně zvýšil nájmy lidem žijícím ve dvou bytových domech v Harrachově. Poté, co stát domy v roce 2021 získal od města rozhodnutím soudu. Obyvatelé tu městu platili v průměru 5 tisíc korun čistého nájmu, státní úředníci vypočítali nové nájemné ve výši až 22 tisíc.

V Harrachově platili nájem pět tisíc, dostali smlouvy na dvaadvacet

Novinky na jabloneckém magistrátu

Od 1. února roku 2023 budou moci obyvatelé Jablonce zaplatit drtivou většinu poplatků bezhotovostně.

Velká platební revoluce. Úředníkům a strážníkům zaplatí Jablonečané kartou