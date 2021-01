Říjen

Nejstarší kandidát bydlí v Jablonci

Nejstarším kandidátem do krajských zastupitelstev nejen z Libereckého kraje, ale rovnou z celé České republiky, byl Jaroslav Hlubůček. Jedenadevadesátiletý muž žije se svou ženou v domě na okraji Jablonce.

Kdyby dostal mandát, do krajského zastupitelstva by nastoupil, bohužel již v předvolební kampani hnutí Soukromníci a svobodní, za něž kandidoval, bylo jasné, že se do krajského zastupitelstva nedostane. Hnutí nakonec nezískalo ani jedno celé procento. Sám Jaroslav Hlubůček pak dostal jen pár preferenčních hlasů. I to pro něj však bylo důležité.

Hejtman nařídil obnovit dodávky tepla v Hamrech

Spory ve Velkých Hamrech vyeskalovaly k zástavě dodávek tepla do místní školy a do desítek domácností. Bez tepla a v mnoha případech i teplé vody se ocitly stovky lidí. V nouzovém stavu a za platných opatření proti šíření koronaviru dodavatelská firma nedodává teplo od pondělí. Zasáhnout musel hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Vydal jsem dle zákona rozhodnutí, které dodavateli tepla, společnosti Golem Velké Hamry, nařizuje obnovit dodávky tepla od 18 hodin středečního večera,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Pokud dodavatel nezačal topit, bude s ním dále nakládáno podle krizového zákona. „Tam jsou vysoké sankce jak peněžní, tak v trestním rozměru,“ doplnil Půta.

Další ředitel strážníků odchází

Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Roman Šípek končí ve funkci. Některé své pravomoci předá svému zástupci Michalu Švarcovi na konci října. Důležitější pravomoci přechází na primátora Jablonce Jiřího Čeřovského. Příčinou konce Romana Šípka ve funkci je série dopisů, který dostali před nedávnem jablonečtí zastupitelé. Deník má celý dopis k dispozici.



„Hovoří se v něm o bossingu a neodůvodněném tlaku ze strany ředitele, který negativně ovlivňuje pracovní prostředí, podlamuje loajalitu zaměstnanců a ohrožuje do budoucna fungování Městské policie,“ přiblížil jablonecký zastupitel Jakub Macek, lépe řečeno zastupitelský kloub opoziční Společně pro Jablonec, který zveřejnil reakci na svém webu.První dopis posléze podepsalo 40 strážníků z celkového počtu 43.