„Rád bych tam chodil s rodinou, ale nejsem blázen. Je to takové molo ghetto,“ vyjádřil se v anketě Deníku Martin Cincibus.

Faktem je, že molo, za které město Jablonec v minulosti zaplatilo dva miliony korun, každý den obsazují pouze náctiletí. A to nejen proto, aby se zde opalovali. Někteří tam popíjejí alkohol a kouří cigarety. „A co víc, hází nedopalky od cigaret do vody, odpadky tam nechávají nebo je strkají do mezer mezi dřeva,“ řekla další všímavá Jablonečanka Kateřina.

Její postřeh potvrdila i Klára Hlavatá z Jablonce. „Zrovna minulý týden jsme viděli, jak děti poté, co dopily a dojedly, hodily odpadky do vody. To je strašné,“ pohoršovala se.

Přestože stížností na molo přibývá, městská policie takové ohlasy nemá. A to vodní hladinu a břehy přehrady kromě vodních záchranářů Českého červeného kříže hlídají každý den strážníci. Pěší i na kole. „Městská policie problémy v této souvislosti nezaznamenala,“ potvrdila vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností jablonecké radnice Adéla Říhová.

Aby policie zakročila, musel by ji někdo na výtržníky zavolat a přítomná mládež by musela výtržnosti provádět. „I osadní výbor má signály, že se na molu srocuje mládež a dospělí se tam nemají šanci rekreovat. Ale my jí v tom ale bránit nemůžeme. Situace nemá řešení,“ poznamenal předseda Osadního výboru Mšeno František Pešek.

Podle něj jde především o ostych a neohleduplnost mezi lidmi. „Je zřejmé, byť je molo dostatečně veliké, že mezi čtyři skupinky mladistvých se nepohrne babička s vnoučaty. Je to ale dobou. Osobně bych se vrátil ke starým principům sousedského soužití,“ dodal.

Kromě mola má přehrada řadu pláží a plážiček, které slouží různým skupinám lidí. Mšenskou stranu u panelových domů hojně využívají především rodiny s dětmi, u stánku Základna se vyskytují spíše mladší lidé, Sluneční lázně mají svoje „štamgasty“ a Studentka, jak už název napovídá, slouží k posezení školákům. V neposlední řadě přehrada disponuje i nuda pláží na poloostrově Tajvan.

Toto neformální rozdělení návštěvníků někteří v anketě Jabloneckého deníku přivítali. „Molo je super místo pro partičky, které alespoň neotravují na ostatních plážích. Špatné je, že vyprodukují hodně odpadů, a to by mělo podchytit město,“ vyjádřila se mladá žena.

SLOUŽÍ DESET LET

Molo na první nádrži jablonecké přehrady „zdobí“ vodní hladinu od začátku srpna 2009. Původně mělo sloužit celoročně. V létě pro plavce, v zimě jako odpočívací a přezouvací stanoviště pro bruslaře. V zimě svoji úlohu však neplní a město jej na podzim přesouvá na vodní plochu k Tajvanu. Je to z toho důvodu, že přístup k molu není v zimě bezpečný.

Molo se také jednou za rok promění v jeviště v rámci festivalu Jablonecké tóny, dříve Město plné tónů. Letos zde vystoupí Musica Florea společně se sborem Iuventus Gaude!

Třicet metrů dlouhé a osm metrů široké molo se skládá ze šedesáti plovoucích dílů, z nichž každý unese tunu zátěže. Na vodní plochu měla být instalována původně dvě. Radnice tehdy z úsporných důvodů zredukovala své rozhodnutí a molo zůstalo jedno.